Taylor Swift Life of a Showgirl Cupcakes horneados por Melissa: comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Exactamente una semana de Taylor Swift‘s «Vida de una showgirl«, Company Cupcake Baked by Melissa está comenzando con una cuenta regresiva con un Nuevo lanzamiento de productos horneados inspirado por el muy esperado 12º álbum de estudio de la estrella del pop.

El Showgirl Cupcakes 12 paquete Cuenta con glaseado de color verde azulado y naranja, un guiño a la obra de arte del álbum, mientras que el embalaje incluye varios huevos de Pascua diseñados específicamente para swifties, como 13 estrellas, una cerradura, una bola de discoteca y un rock de diamantes aludir al anillo de compromiso. El paquete de edición limitada sale oficialmente en el sitio web Baked by Melissa a partir del 26 de septiembre hasta el final de los suministros.

Los cupcakes incluyen una vainilla verde azulado (pastel de vainilla, glaseado de verde azulado y chocolate de chocolate blanco, azúcar de cristal quebradiza); Naranja vainilla (pastel de vainilla naranja, glaseado de vainilla de naranja y chocolate blanco de chocolate azúcar de oro Crystal quebradiza). Un paquete de 12 está disponible por $ 19, mientras que un paquete de dos es de $ 38.

«The Life of a Showgirl» de Swift se lanzará el 3 de octubre. Reveló la portada y una lista de canciones que presenta a Sabrina Carpenter en la canción principal, en agosto. Ella hizo la gran revelación en sus redes sociales y una aparición en el podcast «New Heights Show», cohostado por su campeón del Super Bowl Beau, Travis Kelce y su hermano Jason.

Antes del lanzamiento, Swift también ha anunciado docenas de ediciones variantes, cada una con diferentes imágenes de portada de álbumes y esquemas de color de vinilo. Las variantes se enviarán el 3 de octubre, con una variante exclusiva para el objetivo de edición especial, anunciada la semana pasada, estará disponible para comprar en línea y en tiendas objetivo seleccionadas a partir de la medianoche.

Compre el showgirl cupcakes 12-paquete aquí.