Taylor Swift lidera la taquilla, ‘One Battle After otro’ cruza $ 100 millones

Y esa es la vida de una showgirl.

Taylor Swift«La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl», un complemento cinematográfico del duodécimo álbum de estudio de la estrella del pop, «The Life of a Showgirl», pasó al No. 1 en la taquilla mundial con un estimado de $ 46 millones durante el fin de semana. Esas ventas de entradas, incluidos $ 13 millones de 54 territorios internacionales, así como $ 33 millones a nivel nacional – Representar una participación masiva para un lanzamiento que no estaba en el radar de nadie hasta hace unas semanas.

Swift eligió nuevamente para evitar el sistema tradicional de Hollywood y asociarse con los teatros de AMC para distribuir «la fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl». La cadena de cine también manejó el lanzamiento de la empresa teatral anterior de Swift, la exitosa película de conciertos «Taylor Swift: The Eras Tour», que abrió a $ 123 millones a nivel mundial en su camino para establecer todo tipo de puntos de vista de taquilla. «La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl», una victoria indiscutible para los propietarios de Swift y de teatro, tendrá un mucho Vida teatral más corta porque solo está programado para jugar en la pantalla grande durante tres días.

«Fue simplemente un regalo maravilloso para sus apasionados y entusiastas fanáticos, que pudieron ver, en nuestras pantallas gigantes, imágenes detrás de escena y visión de ‘The Life of a Showgirl’. AMC Theatres está muy orgulloso de haber colaborado con Taylor ”, dijo el CEO de la compañía, Adam Aron. «Qué honor, privilegio y alegría ha sido para nosotros jugar una vez más un papel en su incomparable éxito».

En otra parte, la comedia de acción de Leonardo DiCaprio «One Battle After Otro» superó la marca de $ 100 millones en su segundo fin de semana de lanzamiento. La película de Warner Bros., dirigida por Paul Thomas Anderson, ha ganado $ 58.9 millones a nivel internacional y $ 101.7 millones a nivel mundial hasta la fecha. Esa es una cuenta impresionante para una aventura original con clasificación R con un tiempo de ejecución de casi tres horas. Y ahora es la película más taquillera para Anderson, superando a «There Will Be Blood» de 2007 ($ 76.4 millones, no ajustada por la inflación).

Sin embargo, «una batalla después de otra» necesita generar muchas más monedas, aproximadamente $ 300 millones en todo el mundo, para romper el punto de equilibrio con su presupuesto por encima de $ 130 millones. El público internacional podría ser la gracia salvadora. Hasta ahora, «una batalla después de otra» se mantiene mejor en los mercados extranjeros; La película agregó $ 21.7 millones de 77 territorios extranjeros en su salida de segundo año, solo una disminución del 17% del debut. A modo de comparación, la venta de entradas cayó un estándar de 53% en la taquilla nacional.

Si «One Battle» logra obtener una ganancia teatral, Warner Bros. ha estado disfrutando de una racha de taquilla épica con 2025 éxitos que van desde «pecadores» y «armas» hasta «una película de Minecraft» y «Destino final: Bloodlines». Este fin de semana, la secuela de terror del estudio «The Conjuring: Last Rites» alcanzó un hito importante de taquilla, que cruza la marca de $ 450 millones. La novena entrada de la serie paranormal, que ya fue la entrada más taquillera, ha generado $ 290 millones en el extranjero y $ 458.2 millones a nivel mundial.

Mientras tanto, «Avatar: The Way of Water» nadó a la pantalla grande y ganó $ 6.8 millones en el extranjero y $ 10 millones a nivel mundial durante el fin de semana. Disney relanzó la secuela de gran éxito para generar emoción para la tercera entrega, «Avatar: Fire and Ash», que se estrena en diciembre. Antes de este fin de semana, «Avatar: The Way of Water» ya había ganado $ 2.32 mil millones y se clasifica como la tercera película más alta en la historia de la taquilla.