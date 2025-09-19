Taylor Swift Film ‘xxxx’ llegando a los cines en octubre

Taylor Swift Volverá a la pantalla grande en octubre. La verán en miles de teatros que no con una película tradicional, sino con un evento de 89 minutos «Party Party», «Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl», a partir del 3 de octubre, el mismo día que su nuevo álbum, «La vida de una showgirl«Sale.

La «fiesta», que es Siendo oficialmente caracterizado como una película, se ejecutará en cines de viernes a domingo del álbum de lanzamiento de Swift Weekend. Las ubicaciones incluirán las 540 ubicaciones de los teatros AMC, de acuerdo con el acuerdo en curso de la superestrella con la distribución de teatros AMC para manejar su producto de pantalla grande. También se implementará en miles de ubicaciones que no sean de AMC en América del Norte, incluidos los teatros Cinemark y Regal. Las proyecciones comenzarán a las 3 pm ET del 3 de octubre.

La primera y principal atracción para muchos Swifties, sin duda, será el estreno del primer video musical del nuevo álbum, para la canción «The Fate of Ofelia». Otros elementos en el tiempo de ejecución prometido de 89 minutos del programa incluirán imágenes filmadas detrás de escena en la sesión de video «Ophelia», videos de letra para otras canciones en el álbum y las «reflexiones personales nunca antes vistas» de Swift sobre esos nuevos esponjos.

La película tendrá un precio especialmente en los cines durante su carrera del 3 al 5 de octubre, a $ 12, antes de cualquier tarifa de reserva en línea adicional. (Aunque 13 ha sido notable durante mucho tiempo como el autoproclamado número de la suerte de Swift, «12» ha adquirido un mayor significado en su era «Life of a Showgirl»: es el 12 álbum del cantante, y contiene 12 canciones).

Los boletos salen a la venta hoy en (cuando más) 12:12 PM ET. Las ventas de AMC tendrán lugar en amctheatres.comy los boletos para las miles de otros lugares que alojarán las proyecciones se pueden encontrar en releaseStartyOfashowgirl.com.

Además del precio, estas exhibiciones diferirán de la experiencia teatral normal en otra consideración clave. Dice un comunicado de AMC: “Si bien normalmente se prohíbe durante los tiempos tradicionales, los invitados de AMC son bienvenidos a cantar y bailar durante ‘Taylor Swift | La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl ‘. Pero, el anuncio agrega, en aras de la evitación de caos, «para ayudar a garantizar que el disfrute del espectáculo por parte de todos, los invitados no pueden pararse en los asientos o bloquear los pasillos o escaleras».

(La otra salida de las exhibiciones de cine tradicionales: no se aconseja llegar a trailers ni anuncios, por lo que no se recomienda llegar 25 minutos o incluso un minuto más allá de Showtime).

En cuanto al lanzamiento internacional, el programa se verá en más de cien países fuera de los Estados Unidos, aunque no todos simultáneamente. Unos pocos territorios obtendrán la «fiesta de liberación» concurrente con su lanzamiento estadounidense del 3 al 5 de octubre, incluidos Canadá, México, el Reino Unido, Francia, Irlanda, Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Sudáfrica, Australia y New Zealand. Los boletos para los tiempos en esos países saldrán a la venta el próximo martes.

Otros países que no se incluyen en esa lista obtendrán la película en un fin de semana posterior en octubre, que se anunciará alrededor del 3 de octubre o alrededor del 3 de octubre.

Los rumores habían girado en las últimas semanas de un proyecto rápido a punto de llegar a los cines, aunque la naturaleza de la película se mantuvo en secreto. Muchos habían especulado, erróneamente, que sería el lanzamiento de un documental de «Eras Tour» muy rumorado, pero estaba claro para muchos fanáticos que Swift sería poco probable que emita una película de aspecto hacia atrás al mismo tiempo que estaba sacando un nuevo álbum.

Los operadores de cine ya han tenido buenas razones para amar a Swift. Su película anterior, el lanzamiento de 2023 «Taylor Swift: The Eras Tour», es, con mucho, la película de conciertos más taquillera de la historia. Recompensó $ 181 millones en la taquilla nacional, a pesar de no jugar siete días a la semana, después de tener un fin de semana de apertura de $ 92.8 millones, que es la segunda mejor apertura de octubre de todos los tiempos. Su bruto mundial fue de $ 262 millones. La película fue distribuida por la distribución de teatros AMC, que la puso a disposición de otras cadenas y teatros independientes junto con aquellos en la cadena AMC. La película «Eras Tour» fue a Disney+ para transmitir después de su racha teatral.

«Taylor Swift: La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl» apenas estará en las pantallas por una fracción del tiempo en que la película «Eras Tour» fue, por lo que no rivalizará con ese tipo de brutos, pero aún así será un alivio para los operadores de teatro que buscan un gran alivio de caída. Su competencia en pantallas de teatro ese fin de semana incluye la apertura de la película Dwayne Johnson «The Smashing Machine» y un relanzamiento «Avatar: The Way of Water».