Taylor Swift Fans inundar la aplicación AMC al comprar boletos de lanzamiento ‘showgirl’

Swifties inundaron el AMC Aplicación de teatros el viernes mientras se apresura a comprar boletos para «Taylor Swift: La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl «, un evento de 89 minutos que celebra el lanzamiento del nuevo álbum de la estrella del pop,»La vida de una showgirl. «

En la aplicación AMC, apareció una pantalla que muestra un tiempo de espera estimado constante de 2 minutos desde el lanzamiento de boletos de las 12:12 pm ET, junto con el mensaje: «Gracias por su paciencia mientras experimentamos un alto volumen de tráfico. Hemos creado proactivamente esta cola para todos los visitantes. Cuando sea su turno, tendrá 10 minutos para comenzar ‘Taylor Swift | La fiesta de lanzamiento oficial de un showgirl’ o otro tickets en línea. Para las películas que ahora están tocando, visite un teatro AMC cerca de usted o vuelva más tarde ”.

El viernes más temprano, Variedad exclusivamente informado que Taylor Swift regresará a la pantalla grande del 3 al 5 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de «The Life of a Showgirl» el 3 de octubre. El programa especial «Party», imaginado como una versión a gran escala de su famoso álbum de «Sessions» de álbumes, incluirá el premiere del primer video musical de Swift, para el álbum de 12º estudio de Swift, para la canción «The Fate of Fate ofHelia» «.

Participarán las 540 ubicaciones de los teatros AMC, continuando la asociación de Swift con la distribución de teatros AMC para manejar sus lanzamientos teatrales. El evento también se expandirá a miles de teatros que no son AMC en América del Norte, incluidas las ubicaciones cinematográficas y regias. Las proyecciones comenzarán simultáneamente a través de las zonas horarias a las 3 pm ET / mediodía PT el 3 de octubre.

“Si bien normalmente prohibido durante los tiempos tradicionales, los invitados de AMC son bienvenidos a cantar y bailar durante ‘Taylor Swift | La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl «,» Un comunicado de prensa de AMC dice. «Para ayudar a garantizar el disfrute del espectáculo de todos, los invitados no pueden pararse en los asientos o bloquear los pasillos o escaleras».

Con respecto al lanzamiento internacional, varios territorios se unirán a la «fiesta de lanzamiento» en conjunto con el lanzamiento de los Estados Unidos del 3 al 5 de octubre. Estos incluyen Canadá, México, el Reino Unido, Francia, Irlanda, Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Los boletos para los tiempos de exhibición en estos países saldrán a la venta el próximo martes.

Otros países que no se incluyen en esa lista obtendrán la película en un fin de semana posterior en octubre, que se anunciará alrededor del 3 de octubre o alrededor del 3 de octubre.

Un portavoz de AMC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.