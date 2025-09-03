Taylor Swift es ‘bienvenido’ para jugar al medio tiempo del Super Bowl: Goodell de la NFL

Taylor Swift es «bienvenido en cualquier momento» para actuar en el Super Bowl Show de medio tiempo, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo en «Today» el miércoles.

«Siempre nos encantaría que Taylor juegue», dijo Goodell. «Ella es un talento especial y especial y obviamente, sería bienvenida en cualquier momento».

Cuando se le preguntó si una actuación ya está en proceso, Goodell se burló, «tal vez», y se aplazó a la nación Roc de Jay-Z, que supervisa el espectáculo de medio tiempo.

Los representantes de Swift y Roc Nation no respondieron de inmediato a Variedad’S Solicitud de comentarios.

En un intercambio con los anfitriones del programa, Goodell dijo: «Siempre nos encantaría que Taylor juegue. Es un talento especial y especial, y obviamente sería bienvenida en cualquier momento».

«¿Está en proceso?» Savannah Guthrie preguntó.

«No puedo decirte nada al respecto», respondió Goodell.

«¿Es tal vez?» Guthrie presionó.

«Es tal vez», dijo.

Cuando se le preguntó cuándo se podía hacer el anuncio, Goodell respondió: «Estoy esperando a mi amigo Jay-Z», bromeó. «Está en sus manos. Estoy esperando que salga el humo».

Es probable que el anuncio llegue pronto: el año pasado llegó el 8 de septiembre, aunque años anteriores fueron más tarde en el mes.

El nombre de Swift ha sido mencionado como un posible cabeza de medio de medio tiempo durante muchos años, pero su reciente compromiso con el ala cerrada de Kansas City Chiefs Travis Kelce, y la aparición de la pareja días antes en un podcast que era efectivamente una cena de «conocer a la familia» para el mundo –

Roc Nation ha supervisado el Super Bowl Show de medio tiempo desde el juego 2020, y cada año ha presentado a las minorías como carteles, un papel que anteriormente fue celebrado casi por completo por artistas blancos. La característica del espectáculo 2020 Jennifer López y Shakira, 2021 fue The Weeknd, 2022 fue una alineación de hip-hop de estrellas del Dr. Dre Leading Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar con invitados especiales 50 Cent y Anderson .Paak; 2023 fue Rihanna; 2024 Presentado Usher; Y el show de este año fue Kendrick Lamar como el titular con SZA Como invitado especial, una vista previa de sus giras de estadio por América del Norte y Europa más adelante en el año.

