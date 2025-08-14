Taylor Swift envió a su madre y hermano a comprar su maestro grabación

Taylor Swift Envió un equipo de poder para negociar la compra de sus grabaciones maestras: su madre y su hermano.

Durante su aparición del miércoles en el «Nuevas alturas«Podcast, Swift recordó cómo reclamó las grabaciones maestras de sus primeros seis álbumes de Shamrock Capitol. Explicó que la compra fue mucho tiempo, y agregó:» Desde que era un adolescente, he estado ahorrando activamente dinero para devolver mi música «.

A lo largo de la década de 2020, Swift volvió a grabar los álbumes a los que perdió los derechos y pensó que era el «más cercano que sería dueño de mi música». Sin embargo, después del éxito de su «gira de épocas», ella y su equipo decidieron que era el momento perfecto para recuperar la propiedad total de sus maestros.

Swift dijo que las razones por las que quería comprar su música era profundamente personal.

«Para mí, esto no es, ‘Oh, quiero ser dueño de este activo debido a sus retornos, debido a los dividendos que recibiré a lo largo de los años'», dijo Swift. «Lo quiero porque estos [are] Mi diario escrito a mano de toda mi vida. Estas son las canciones que escribí sobre cada fase de mi vida. Esta es mi fotografía, mis videos musicales, la mayoría de los cuales financié. Mi obra de arte, todo lo que he hecho, está en este catálogo «.

En lugar de enviar «abogados o administración» a las negociaciones, Swift envió a su «madre y hermano», que han sido sus socios comerciales a lo largo de su carrera. Swift dijo que la ventaja de enviar a su familia era que pudieron transmitir «todas las veces que hemos tratado de comprar [the masters]Todas las veces ha caído, todas las veces que habíamos conseguido planes y descubrimos algo que pensamos que iba a funcionar y no fue en el último minuto «.

Después de un par de meses de espera, la madre de Swift entregó las buenas noticias.

«Mi madre me llama después y ella le gusta: ‘Mira, ya sabes, fueron maravillosos, nos escucharon, no tenemos idea de qué camino van con esto'», recordó Swift. «Y entonces pensé, lo entiendo, lo entiendo. No he conseguido mis esperanzas sobre esto en una década. Pasaron un par de meses después del Super Bowl, estamos en Kansas City y recibí una llamada de mi madre, y ella dice: ‘Tienes tu música'».

Los álbumes rápidos y las imágenes asociadas fueron Comprado en mayo para una suma no revelada de nueve cifras. En ese momento, anunció que todos los proyectos serían lanzados.