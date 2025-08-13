Taylor Swift en New Heights Podcast: Mira la entrevista

Taylor Swift Usé su último momento detrás de un micrófono para los fanáticos del fútbol de payasos que se quejan cuando la cámara le corta durante los juegos.

Swift ha recibido críticas fuera de lugar de algunos fanáticos del fútbol desde que su relación con el ala cerrada de los Jefes de Kansas City, Travis Kelce, se hizo pública en 2023. Después de eso, Swift con frecuencia estaba en la multitud animándolo, y la transmisión con frecuencia le cortaba celebrando, lo que provocó a algunos fanáticos deportivos.

Swift lo abordó descaradamente durante un clip burlándose de su muy esperada aparición en el podcast de Kelce «Nuevas alturas«El miércoles por la noche.

«Gracias por invitarme a mi podcast favorito», le dijo a Kelce después de una presentación completa de su hermano y coanfitrión, Jason Kelce. «Como todos sabemos, ustedes tienen muchos fanáticos deportivos masculinos que escuchan su podcast, y creo que todos sabemos que si hay algo que los fanáticos de los deportes masculinos quieren ver en sus espacios y en sus pantallas, es más de mí».

El clip cayó horas antes de que se lanzará el video podcast, el miércoles por la noche a las 7 pm EST.

Antes de la aparición, Swift anunciado Que su nuevo álbum se llame «The Life of a Showgirl», y otro clip de The Podcast Toastes que la portada del álbum se revelará en el episodio de esta noche.

A pesar de las quejas de los fanáticos del fútbol, la aparición de Swifts en los Juegos de la NFL le dio a la liga un impulso En varias métricas, incluidas las enormes picos en la audiencia femenina, el aumento de las ventas de jersey e incluso un aumento en los oyentes de «nuevas alturas».

Mire el clip «Nuevas alturas» a continuación.