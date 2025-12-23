Taylor Swift dona 1 millón de dólares a la organización sin fines de lucro Feeding America

Taylor Swift está sonando en la alegría navideña con una donación considerable de $1 millón a Feeding America, una red sin fines de lucro de 200 bancos de alimentos que luchan contra el hambre en los Estados Unidos.

La organización benéfica anunció la donación en Instagram y agradeció a la cantante por su acto de altruismo. “Estamos increíblemente agradecidos por Taylor Swift«La donación de $1 millón de dólares a Feeding America», se lee en la publicación, escrita por la directora ejecutiva de Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot. «Esta temporada navideña, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para acabar con el hambre. Cuando nos unimos a las personas que enfrentan hambre, podemos asegurarnos de que las familias tengan una mesa llena en esta temporada navideña y en el futuro”.

Swift previamente donó $5 millones a Feeding America en octubre de 2024 en un esfuerzo por brindar ayuda a las comunidades que luchan tras los huracanes Helene y Milton. También hizo contribuciones similares en el pasado, incluido un millón de dólares para ayuda en casos de desastres naturales después de que las tormentas afectaron a Tennessee en diciembre de 2023, así como 100.000 dólares a la familia de una mujer de 44 años que murió en el desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs en febrero de 2024.

Más recientemente, Swifties se unió para conseguir apoyo para Feeding America para ayudar a los bancos de alimentos y a los afectados por posibles recortes en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Swifties for Hope utilizó las redes sociales en octubre pasado para alentar a los fanáticos a donar $13 o lo que pudieran aportar.

Swift se está preparando para lanzar los dos últimos episodios de su serie documental “The End of an Era”, que se estrenará esta noche a la medianoche, hora del Pacífico.