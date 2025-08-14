Taylor Swift dice que no habrá canciones adicionales en ‘Life of a Showgirl’

Taylor Swift se abrió sobre su próximo 12 álbum de estudio «La vida de una showgirl» Discutir cómo no habrá pistas de bonificación para el proyecto y explicar que grabó el proyecto durante los días libres en su gira de época.

El cantante apareció en el podcast «New Heights» de Travis y Jason Kelce el miércoles, discutiendo varias facetas del álbum, incluida la reunión con Max Martin y Shellback y por qué eligió el título, poco después de revelar su portada y su lista de canciones en las redes sociales.

Para consternación de algunos Swifties, explicó que las 12 pistas del disco serán todo lo que los fanáticos obtienen de esta época. «Con el ‘departamento de poetas torturados’, estaba como aquí, hay un volcado de datos de todo lo que pensé, sentí, experimentado en dos o tres años. Aquí hay 31 canciones. Esto es 12», dijo. «No hay trece años, no hay otros que vendrán. Este es el disco que he querido hacer durante mucho tiempo. Tampoco quería que fuera cada canción en este álbum por cientos de razones, y no pudiste sacar uno y ser el mismo álbum, no pudiste agregar una y ser … es correcto.

«Ese enfoque y ese tipo de disciplina con la creación de un álbum y mantener el bar muy alto es algo que he querido hacer durante mucho tiempo», continuó. «Tiendo a escribir mucha música, por lo que es una tentación de lanzar mucha música. Pero a menudo, quería hacer un álbum que estuviera tan enfocado en la calidad y en el tema y todo lo que se ajusta como un rompecabezas perfecto que estas 12 canciones para mi 12 álbum, siento que lo logramos y estoy realmente feliz de eso».

Se metió en los detalles de cómo logró encontrar tiempo para grabar el álbum, afirmando que se jetearía a Suecia durante los días fuera de la gira de época para trabajar con Martin y Shellback.

«Era algo en lo que estaba trabajando mientras estaba en Europa en la gira Eras», dijo. «Estaría tocando espectáculos, haría tres shows seguidos, tendría tres días libres, vuelo a Suecia, vuelvo a la gira y realmente trabajando en esto, estaba físicamente agotado en este punto de la gira, pero estaba tan estimulado mentalmente y tan emocionado de estar creando».

En cuanto a por qué eligió el título «La vida de una showgirl?» Travis Kelce dijo que estaba «viviendo la vida de un showgirl» al reaccionar en Europa, a lo que ella respondió: «Lo estaba, por eso lo llamé así!

«The Life of a Showgirl» ve su reunión con Martin y Shellback, que trabajaron en éxitos, incluidos «Bad Blood» y «Shake It Off». Cuando anunció el álbum la madrugada del martes, Spotify dirigió vallas publicitarias con un código que condujo a una lista de reproducción de canciones en las que Swift había trabajado con la pareja, sugiriendo que se reunían para el álbum.

Swift confirmó que cuando anunció la lista de canciones y reveló la portada el miércoles por la tarde, explicando por qué se vinculó con ellos.

«Los tres hemos hecho algunas de mis canciones favoritas que he hecho antes», dijo. «Nunca hemos hecho un álbum antes, donde solo somos los tres. No hay otros colaboradores, solo los tres hacemos un álbum enfocado donde sentimos que atrapar al rayo en una botella».

«The Life of a Showgirl» se estrenará el 3 de octubre.