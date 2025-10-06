Taylor Swift dice que los rumores que sugieren que el último álbum sea ‘ofensivo’

Taylor Swift se apresuró a cerrar un rumor de que «La vida de una showgirl«Es su álbum final, una espiral de pensamiento que se inició entre los fanáticos poco después del anuncio de ella compromiso a Travis Kelce.

Se preguntó a Swift durante un BBC Radio 2 Entrevista de Scott Mills si su nuevo disco sería su último arco al ver que pronto estará en su era casada. Swift respondió con una mirada disgustada en su rostro.

«¿Qué? No …» Comienza, claramente aturdida por la acusación.

«Acabo de ver a algunos fanáticos iba: ‘Bueno, ella se va a casar y luego tendrá hijos y [so this is] Va a ser el último álbum «, agregó Mills.

«Eso es algo sorprendentemente ofensivo que decir», dijo Swift. «No es por eso que las personas se casan, por lo que pueden dejar su trabajo».

Mills continúa explicando que a veces los fanáticos de Swift «en pánico», y ella está de acuerdo: «Oh, lo sé, a veces les encanta entrar en pánico, pero me encanta a la persona con la que estoy porque ama lo que hago, y le encanta lo mucho que me cumplen haciendo arte y haciendo música», dijo.

«Eso es lo mejor de Travis. Él es tan apasionado por lo que hace que me apasiona lo que hago … nos conecta».

Swift no tiene prisa por comenzar la planificación de la boda, pero le dijo a Mills que todavía está en el espacio de cabeza en el que estaba al crear «showgirl».

«Es bueno cuando esas cosas no son incongruentes», dijo. En contraste, dijo que se mudó de la oscuridad que sintió mientras escribía su álbum 2024, «»El departamento de poetas torturados. »

«Estaba en un lugar tan diferente en mi vida cuando la escribí», explicó. «[I was] solo miserable. Y luego, cuando lo sacé, estaba muy feliz. Entonces fue como, ah, me encanta este arte. Amo este hermoso arte sobre la miseria. Sin embargo, ya no soy miserable, así que se siente extraño hablar sobre el disco porque es como, puedes estar orgulloso del trabajo, pero tampoco puedes relacionarte con esa persona que eras «.

Mira la entrevista a continuación.