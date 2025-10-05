Taylor Swift debuts ‘Video musical del destino de Ophelia’ en YouTube

Taylor Swift‘s «El destino de Ofelia«Se ha estrenado en línea en YouTube, poco más de 48 horas después de que tuvo su primer arco en la pantalla grande en los cines en todo el país. El elaborado video musical para el sencillo principal de su nuevo álbum se une como un exclusivo de YouTube exclusivo por los videos líricos para las 11 pistas restantes de su éxito» «La vida de una showgirlÁlbum.

El video «Destino de Ofelia», dirigido por la propia Swift, presenta a Swift y sus bailarines y otros participantes de la gira de época que se mueve exuberantemente a través de una variedad de disfraces y entornos. La apariencia de la estrella en el video incluye que se representa como una clásica showgirl con mechones rubios de platino al estilo Marilyn Monroe; una bailarina morena de la década de 1960; una belleza de baño al estilo Esther Williams en una tabla de musicales Busby Berkeley/MGM; y una actriz de cabello de cuervo que camina por la tabla de un pirata en un entorno de teatro de la vieja escuela.

Los propietarios de teatro a menudo se quejan de ventanas teatrales cortas, y no son más cortos que los días apenas más que dos días que «el destino de Ofelia» y los videos líricos estaban exclusivamente en pantallas de cine este fin de semana como parte del programa denominado «»Taylor Swift: La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl. » Pero no verá que muchos de esos operadores de cine se quejen, en este caso. aún de todos modos acudió a los cines. La presentación teatral aterrizó con un boffo $ 33 millones en la taquilla estadounidense bruta para su carrera limitada de viernes a domingo. (Furnando el incentivo para acudir a los cines, «Party Party» incluyó elementos que no están subiendo en YouTube, al menos en la actualidad, como el metraje detrás de escena y las presentaciones habladas de cada nueva canción).

Aquellos que vieron «la fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl» en los cines obtuvieron mucho contexto para la creación del video musical «Ofelia» y la intención detrás de él.

«La idea que se me ocurrió para este video musical fue una especie de viaje en todas estas formas diferentes en que durante los períodos de tiempo, históricamente, podrías ser una showgirl», Swift dicho después de estrenarse el video en la presentación teatral. «Al igual, cómo estarías en el ojo público durante el siglo XIX, cuando te sentarías para una pintura prerrafaelita. O podrías ser una showgirl al ser una artista de Cabaret Burlesque Club. Podrías un actor teatral de un actor en una actuación. Podrías una vegina. Tour de época «.

Taylor Swift Gestión de derechos de TAS

Una de las razones de su emoción por el video «Ofelia» es que «es que volvimos a todos juntos de la gira ERAS», dijo. «Todos los artistas que viste en ese escenario están de vuelta en este video musical, así como muchas personas que trabajaron detrás de escena para crear la gira Eras». Eso incluye a todos, desde los bailarines hasta el diseñador de producción, Ethan Tobman, y el coreógrafo Mandy Moore.

No es un gran spoiler decir que el video musical termina con una recreación de la imagen de portada del álbum de Swift en su mayoría sumergido en una bañera con atuendo glamoroso. Lo que muchos fanáticos pueden no saber es que todo esto fue prestado de una pintura clásica.

Para el desenlace del video «Ophelia», Swift «quería igualar el encuadre idealmente con la portada del álbum y simplemente enmarcarlo exactamente así, para que las personas sean como, ‘Oh, por lo que la portada es una referencia a la pintura de Ofelia, y este final es una referencia a la portada’. ¡Entonces, Historia del arte para fanáticos del pop! » La pintura a la que se refiere es una pintura de alrededor de 1850 del personaje de Shakespeare Ofelia por el artista británico Sir John Everett Malais, que retrata a la mujer condenada flotando y cantando en el agua antes de ahogarse, como lo describe Gertrude pero no directamente retratado en «Hamlet».

«Ophelia se ahogó porque Hamlet se metió tanto con la cabeza que se volvió loca y no pudo soportarlo más, y todos estos hombres solo la estaban iluminando hasta que se ahogó», explicó Swift. Pero en su versión, «¿Qué pasa si el gancho es que me salvaste el corazón del destino de Ofelia? Como. ¿Básicamente eres la razón por la que no terminé así, una niña héroe poética y trágica, que falleció en un mundo ficticio?»

Admitir que puede sonar como «algo estúpido decir», Swift sigue adelante y declara: «Me encanta Shakespeare … se aguanta. ¡En realidad no está sobrevalorado! Y me encantan esas tragedias. Me enamoro tanto de esos personajes que me duelen. es, por supuesto, «historia de amor», que deja que Romeo y Julieta abandonen el gancho de doble suicidio).

Hay un significado más profundo para algunas de las otras imágenes en el video musical de lo que los espectadores podrían intuir primero. Por ejemplo, esa clásica escena musical de películas en la que ella y todos los bailarines usan gorros de baño y cargando conservadores de la vida … celebra a la famosa estrella de cine de natación Esther Williams, Cineastes ahora, pero también es, sí, una referencia de Ofelia. «En este momento estamos sentados en el set de lo que estamos llamando a nuestro motivo de inspiración de Busby Berkeley, MGM, Screen Queen 1930 y ’40S”, dice: “Y lo tenemos un poco como una cosa de la playa/natación/piscina. Y y la piscina. Y eso es Una obra de teatro sobre Ofelia «. El personaje de Shakespeare se ahogó, como se señaló anteriormente, pero en su escena de homenaje musical de películas, «tenemos estos dispositivos de salvavidas, lo que podría haber evitado que eso sucediera», señaló, con la lengua firmemente en la mejilla.

Los espectadores también aprendieron, en las imágenes detrás de escena de la presentación de la película, cómo un cierto pan muy guapo llegó a hacer un cameo. Se la ve revisando los disparos planeados para el día siguiente y recordando que se planea algo de holgazanes. «Oh, puedo hornear el pan … ¿puede ser mi pan? ¿Puede mi pan en el video musical?» Ella dice. Al día siguiente, está encantada de agregarlo personalmente al diseño del set. «Este es un día realmente emocionante para mí como panadero», dice ella, «porque mi pan es en realidad una estrella de video musical a partir de hoy».

Un punto que aparece cuando los bailarines aprenden su coreografía: «El destino de Ofelia» no se jugó en el set, para evitar fugas. Y así, los bailarines requirieron dirección adicional debido a eso. «Estamos en salsa secreta», dijo, entre tomas, mientras dirigía en el set. «Nadie está escuchando esta pista. Todo lo que alguien escucha en la habitación es solo hacer clic. Así que también tengo que poder informar a los bailarines, ‘necesitas sentir esto en este momento'».

Las vistas de YouTube van a un pequeño camino hacia el total de consumo masivo de que su álbum «The Life of a Showgirl» ha estado acumulando antes del lanzamiento en línea del video. Luminate informó el sábado que el El nuevo álbum había vendido 2.7 millones de copias en su primer día (incluidos los pedidos anticipados). Ese recuento de un día le dio el segundo mejor total de ventas para cualquier semana completa desde el advenimiento de SoundScan en 1991, siguiendo solo el total de la primera semana para el «25» de Adele. Con seis días de ventas por llegar después de ese día de apertura, sin mencionar una semana completa de números de transmisión, incluido este nuevo video, Swift puede estar listo para romper el récord de todos los tiempos de Adele en los próximos días.