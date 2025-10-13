Taylor Swift debuta con un récord de 4 millones de copias de ‘Showgirl’

Ya estaba establecido, incluso antes de que terminara la semana de listas, que Taylor Swift‘s «La vida de una corista» no sólo se inclinaría en el puesto número 1, sino que establecería un récord por el mayor número de unidades de álbumes equivalentes en una sola semana. Así que la única pregunta era qué tan alto llegaría cuando se contabilizaran las cifras de los siete días. Ahora la respuesta está aquí. «Showgirl» se inclinó oficialmente con 4.002 millones de unidades de álbumes equivalentes millones de unidades durante su primera semana, en datos de Luminate reportados por Cartelera. Esa es una cifra que supera el récord anterior de más unidades en una semana en más de medio millón.

Swift también estableció otro récord en las listas con solo tener el álbum debut en el No. 1: según Billboard, ahora que encabeza la lista con un álbum número 15, ahora es la artista solista con más álbumes en el No. 1, habiendo roto su vínculo anterior con Drake y Jay-Z. (Entre todos los artistas, sólo está detrás de los Beatles, que tienen 19).

En su Instagram, Swift dejó un mensaje a sus fanáticos justo después de que se anunció la noticia. «Nunca olvidaré lo emocionado que estaba en 2006, cuando mi primer álbum vendió 40.000 copias en su primera semana. Tenía 16 años y ni siquiera podía imaginar que tanta gente se preocuparía lo suficiente por mi música como para invertir su tiempo y energía en ella. Desde entonces, he tratado de conocer y agradecer a tantas personas como pude que me han dado la oportunidad de perseguir este sueño loco. Aquí estamos todos estos años después y cien veces más personas se presentaron a mí esta semana».

Continuó: «Tengo 4 millones de gracias que quiero enviar a los fans y 4 millones de razones para sentirme aún más orgullosa de este álbum de lo que ya estaba. Gracias por salir a celebrar este proyecto en las salas de cine, invertir en vinilo, ver el video, comprar CD, leer los poemas que escribí dentro del paquete y sumergirse en ‘La vida de una corista'». Apreciaré este sentimiento para siempre. Simplemente guau. Gracias por el hermoso ramo”, escribió para concluir, citando una letra de la canción que da título al álbum.

El récord de la mejor semana de un álbum lo ostentaba anteriormente Adela«25», que se inclinó con 3,482 millones de unidades en diciembre de 2015, una marca máxima que se mantuvo por poco menos de una década. Anteriormente se informó que Swift ni siquiera necesitó una semana completa para superar el récord de Adele; lo hizo en cinco días.

Swift se elevó muy por encima de su propio récord anterior de la primera semana. Su mejor debut antes de “Showgirl” fueron los 2,61 millones de unidades que obtuvo “The Tortured Poets Department” apenas el año pasado.

La cifra de 4 millones incorpora datos de ventas y transmisión. Billboard informó que las ventas puras de álbumes ascendieron a 3.479.500. En el departamento de streaming, las unidades del SEA sumaron otras 522.600 al total. Eso representó los 680,9 millones de transmisiones oficiales bajo demanda de pistas del álbum.

Este número uno para Swift en la lista de álbumes sigue rápidamente al número uno que tuvo en taquilla hace una semana con “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”. Aquella presentación teatral, que fue una confluencia de vídeos, comentarios y metraje detrás de escena, más que una película propiamente dicha. recaudó 33 millones de dólares en cines a nivel nacional durante su limitada proyección de tres días.

Swift recibió ayuda en el departamento de ventas de muchos de sus fanáticos que compraron varias copias del álbum. La superestrella publicó docenas de variantes de su álbum: 38 diferentes, según el último recuento de Billboard, la mayoría de ellas ediciones limitadas con diferentes portadas y/o bonus tracks acústicos.

Las 3.479.500 copias en ventas puras de álbumes durante la primera semana establecieron un récord en la lista de ventas de Billboard, por supuesto. Anteriormente se había informado que se vendieron 2,7 millones solo el primer día, contando todas las preventas en esa cifra.