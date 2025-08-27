Taylor Swift Concert Terror Parcela: Adolescente condenado en Berlín

Un tribunal en Berlín el martes condenó a un joven de 16 años por haber apoyado una trama terrorista frustrada centrada en una racha de Taylor Swift conciertos en Viena el año pasado.

El individuo, conocido públicamente como Mohamad A, recibió una sentencia suspendida de 18 meses. Tenía 14 años cuando se involucró con el ataque propuesto.

El año pasado, Swift estaba programado para actuar en el Ernst Happel Stadium de Viena del 8 al 10 de agosto como parte de la etapa internacional de su gira Eras. Sin embargo, el promotor, Barracuda Music, cancelado Los shows el 7 de agosto tras dos fueron arrestados fuera de Viena en la ciudad de Ternitz ese martes 6 de agosto. Un tercer sospechoso fue arrestado el 8 de agosto. La noticia fue informada por primera vez por la BBC.

Las autoridades dijeron durante una conferencia de prensa después de los arrestos que los sospechosos se habían radicalizado a través de Internet por el grupo terrorista del Estado Islámico.

«Tener nuestros shows de Viena cancelados fue devastador», Swift escribió Tras la conclusión de la gira europea en Londres. «La razón de las cancelaciones me llenó de una nueva sensación de miedo, y una tremenda cantidad de culpa porque muchas personas habían planeado venir a esos espectáculos. Pero también estaba muy agradecido con las autoridades porque gracias a ellos, estábamos afligidos conciertos y no vidas».

Omar Haijawi-Pirchner, jefe de la Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado de Austria, fue citado por el AP El año pasado, dijo que el principal sospechoso, conocido públicamente como Beran A, «quería llevar a cabo un ataque en el área fuera del estadio, matando a la mayor cantidad de personas posible usando los cuchillos o incluso usando los dispositivos explosivos que había hecho».

Una investigación sobre Beran A. está en curso.