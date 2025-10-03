Taylor Swift, Charli XCX Timeline de la disputa después de una canción ‘realmente romántica’

Taylor Swift ha lanzado su duodécimo álbum de estudio, «La vida de una showgirl«Y el tema más popular entre muchos en línea es la canción»Realmente romántico. » La séptima canción en el nuevo álbum ha llevado a una especulación generalizada de que Swift está disgustando a su compañera estrella del pop Charli xcx. Pero, ¿cómo llegamos aquí?

Los dos cantantes parecían estar en terreno saludable el otoño pasado cuando Swift elogió la composición de Charli en Una historia de portada de la revista New York en Charli y su álbum, «Brat». Pero ahora las redes sociales están convencidas de que Swift tiene sus cuchillos para Charli en «en realidad romántico», donde Swift llama a una cantante que la golpeó como una «Barbie aburrida» mientras estaba en cocaína. Este cantante también felicitó a uno de los ex novios de Swift cuando fantasma a Swift. Internet ahora se pregunta: ¿son Swift y Charli pelea?

Aquí está todo lo que sabemos sobre su relación hasta ahora.

Charli es un abridor de la Reputation Stadium Tour (2018)

Para todos los efectos, Charli y Swift estuvieron en excelentes términos en 2018 cuando Swift anunció que Charli y Camila Cabello serían los actos de apertura en la gira del estadio de reputación. Charli actuó en todas las fechas de la gira de mayo a noviembre de ese año, totalmente más de 50 conciertos, e incluso se unió a Swift en el escenario con Cabello en Serval Stops para interpretar «Shake It Off» en vivo.

Charli Disses Swifties (2019)

Entró el primer signo potencial de mala sangre entre Charli y Swift Una función de Pitchfork de agosto de 2019, que se publicó en línea poco antes de que Swift lanzara el álbum «Lover». Charli tomó una oportunidad a los fanáticos de Swift, conocido ubicuamente como Swifties, cuando le dijo a la publicación: «Estoy realmente agradecida de que [Taylor] me preguntó en esa gira. Pero como artista, se sintió como si me estuviera subiendo al escenario y saludando a los niños de 5 años «. Swifties no estaban demasiado emocionados.

Taylor, Charli y el 1975 (2023)

Taylor y Charli se encontraron en la misma órbita años después, cuando ambos estaban saliendo con miembros de 1975, la banda de rock pop inglés. Swift salió brevemente en la cantante principal Matty Healy a partir de mayo de 2023, mientras estaba en la gira de época y justo después de su ruptura para Joe Alwyn se hizo pública. Charli comenzó a salir con el baterista George Daniel un año antes, por lo que, naturalmente, Taylor y Charli comenzaron a cruzar los senderos mucho más en el verano de 2023. Swift está la aventura con Healy supuestamente solo duró alrededor de dos meses, mientras que Charli y Daniels se casaron este verano.

Charli lanza «Sympathy is a Kife» en su álbum «Brat» (verano 2024)

Charli lanzó el álbum «Brat» en junio de 2024 y capturó el zeitgeist de la cultura pop cuando varias de las canciones encontraron que el cantante se volvió brutalmente honesto sobre su relación con la industria de la música y con sus compañeras pop femeninas (ver Lorde y «Girl So So Confusing». Lanzamiento de verano «Brat’s».

Una canción de «Brat» se titula «Sympathy is a Kife» y se especula ampliamente que se trata de Swift, pero la letra no estaba diciendo a quien Charli estaba escribiendo. En cambio, la canción considera que Charli es autocrítico sobre cómo estar en la órbita de un cantante muy famoso (es decir, Swift) tuvo efectos negativos en su salud mental. Como Charli canta: «Esta chica aprovecha mis inseguridades / no sé si es real o si estoy en espiral … ni siquiera podría ser ella si lo intentaba / soy opuesto, estoy al otro lado». Si la canción se trataba de Swift, entonces se trataba de criticar los propios delirios e inseguridades de Charli y no Swift.

Swift elogia la composición de Charli (otoño 2024)

Charli’s Press Blitz para «Brat» se extendió hacia la caída cuando ella adornaba la portada de la revista New York. La historia publicada el 11 de octubre de 2024 e incluyó una cita de Swift que fue altamente complementaria del cantante de «mocoso»: «He sido impresionado por las sensibilidad melódicas de Charli desde que escuché ‘Stay Away’ en 2011. Su escritura es surrealista e inventiva, siempre. Ella solo lleva una canción a los lugares que no esperas que no lo hagas, y que ha estado haciendo constantemente por una década de una década. Love Work Work.

Y, sin embargo, los signos de potencial mala sangre entre los dos comenzaron a llamarse en línea. Matty Healy anunció su compromiso con la modelo Gabbriette en junio de 2024, y Charli le dijo a la revista New York: «Siempre he pensado en silencio que serían una buena pareja». Y el día en que Swift compartió una revisión positiva de «El departamento de poetas torturados» en abril, Charli cita lo twitteó con el comentario: «¡Todos están exagerados para la gira de sudor!» ¿Charli estaba siendo juguetón o estaba problemas entre las dos estrellas del pop? La especulación de las redes sociales se exageró.

Swift baila a Charli en los Premios Grammy (invierno 2025)

Incluso si hubiera algo de carne entre Swift y Charli para cerrar 2024, no lo sabrías al ver los premios 2025 Grammy. La ceremonia, celebrada el 2 de febrero, contó con una actuación de alta energía de Charli de que Swift era claramente fanático de lo entusiasta de Swift y Margaret Qualley (que presentó a Charli en Variedad’s Los creadores de hits Evento el año pasado) fueron vistos bailando en la multitud mientras bebía champán. El clip de Swift Rocking Out to Charli se volvió viral en varias plataformas de redes sociales. Tanto Swift como Charli fueron nominados para el álbum del año en los Grammys, aunque Beyonce se llevó a casa el premio por «Cowboy Carter».

Swift lanza «en realidad romántico» en su álbum «The Life of a Showgirl» (otoño 2025)

Si Charli solo estaba insinuando una potencial carne de res con Swift en 2024, muchas personas ahora piensan que una disputa entre los dos ha sido confirmada por la canción de Swift «En realidad romántica», que menciona a quien Swift está hablando de «Escribió una canción que dice que te enferma ver mi cara». Esa letra solo ha convencido a muchos de que Swift obviamente está escribiendo sobre Charli y «la simpatía es un cuchillo».

La canción comienza con la letra: «Escuché que me llamas ‘Borbie Barbie’ cuando la Coca-Cola te tiene valiente / C-Five My Ex y luego dijiste que te alegraste de que me haya fantasma / me escribiera una canción diciendo que te enferma ver mi rostro». Pero entonces Swift revela la presunción completa de la canción, que es lo halagador e incluso excitante que es escuchar sobre alguien pensando en ti constantemente (incluso por razones negativas).

Swift explicó la canción en una versión de pista por pista del álbum que se transmite en Amazon Music (a través de ¡Y! Noticias), diciendo: «‘En realidad romántico’ es una canción sobre darse cuenta de que alguien más ha tenido una relación degsionaria unilateral con usted que no conocía. Y de repente comienzan a hacer demasiado, y comienzan a informarle que, en realidad, ha estado viviendo en su cabeza sin alquiler y no tenía idea».

«Se está presentando a sí mismo como un poco de resentimiento o tener un problema con usted, pero tomar eso y simplemente aceptando eso como amor», agregó Swift. «Simplemente lo estás aceptando como atención y afecto. Qué halagador que alguien te haya hecho una parte tan grande de su realidad y ni siquiera pensaste en esto. En realidad es bastante romántico si realmente lo piensas».