Taylor Swift asiste al primer juego de los Chiefs desde el compromiso de Travis Kelce

Taylor Swift está de regreso animando a los Kansas City Chiefs, llegando para su primer juego de la temporada de la NFL después anunciando su compromiso al veterano ala cerrada del equipo Travis Kelce en agosto.

Swift fue fotografiada disfrutando del partido en casa del 12 de octubre desde una suite. Los Chiefs se enfrentan a los Detroit Lions.

El juego llega casi dos años después de que Swift y Kelce hicieran pública su relación en octubre de 2023. Swift anunció su compromiso en agosto en una publicación en las redes sociales, escribiendo «Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se van a casar».

La propuesta ocurrió minutos después de que Swift grabara una aparición en el podcast New Heights, que Kelce presenta con su hermano y la estrella ahora retirada de la NFL Jason Kelce. El episodio lleno de fandom atrajo una audiencia masiva, con 13 millones de visitas en YouTube en solo las primeras 24 horas.

En su episodio, Swift adelantó detalles de su próximo álbum, «The Life of a Showgirl», y dijo que la nueva música se inspiró en su experiencia trotamundos en su gira Eras, que batió récords: «Este álbum trata sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena de mi vida interior durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante. Simplemente proviene del lugar más contagiosamente alegre, salvaje y dramático en el que estuve en mi vida, y por eso esa efervescencia ha aparecido en este disco. Y como dijiste, petardos”.

La popularidad de Swift como el aficionado más publicitado de la NFL también ha llevado al comisionado de la liga, Roger Goodell, a invitar abiertamente el cantautor para tocar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl: «Siempre nos encantaría que Taylor tocara. Ella es un talento especial, especial y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento».