Taylor Swift aparecerá en ‘The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon’

Taylor Swift está configurado en devolver a «The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon«El 6 de octubre, pocos días después del lanzamiento del 3 de octubre de su 12º álbum de estudio,» The Life of a Showgirl «.

«The Tonight Show» se burló de la aparición de Swift el jueves por la mañana a través de las redes sociales con un trailer de video con temática de «showgirl» que utiliza huevos de Pascua de estilo Swift, incluido el número 13, las vegiras de Las Vegas y la frase de captura no oficial del álbum: «Y, bebé, ese espectáculo para usted».

El episodio del 6 de octubre de «The Tonight Show» también contará con la invitada Keri Russell y una actuación musical del formato. El episodio se emitirá a las 11:35 pm ET/PT en NBC y transmite al día siguiente en Peacock.

Además de su aparición «Tonight Show», Swift volverá a «The Graham Norton Show» en el día de lanzamiento del álbum, 3 de octubre. Aparecerá junto a Jodie Turner-Smith y Domhnall Gleeson.

Media Blitz continúa en la pantalla grande donde Swift celebrará el lanzamiento de su álbum con una extravagancia en el teatro de 89 minutos denominado «Taylor Swift: La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl. » La reunión se ejecutará en los cines de viernes a domingo del álbum de Swift, el fin de semana. Teatros AMC Ubicaciones, de acuerdo con el acuerdo continuo de la superestrella con la distribución de teatros AMC.

Las proyecciones también se implementarán en miles de ubicaciones que no son AMC en América del Norte, incluidos los teatros Cinemark y Regal.