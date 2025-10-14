Taylor Swift anuncia noticias históricas después del juego de los Chiefs

Ha sido un gran fin de semana para el Jefes de Kansas Cityporque se enfrentaron a los chicos malos del Leones de Detroit durante Fútbol del domingo por la noche el 12 de octubre y se llevó a casa una victoria, marcador final de 30-17. Fue un partido lleno de acción, lleno de momentos de fuego, especialmente después del partido. Cuando el reloj llegó a cero, Leones de Detroit jugador Brian Branch desairó a Mahomes y pareció abofetear jefes jugador Juju Smith-Schuster en la cara, lo que fue un momento terrible para todos los involucrados.

Pero volvamos a la aleta. Jefes de Kansas City jugador de ataque Patricio Mahomes y ala cerrada Travis Kelce Ambos tuvieron grandes noches y Mahomes hizo historia en la NFL con su pase de seis yardas a La estrella de los Chiefs, Xavier Worthy. Con ese pase se convirtió en el jugador más rápido NFL historia en alcanzar los 300 pases de touchdown en su carrera, incluida la postemporada.

La futura esposa de Kelce, Taylor Swift, también estuvo en el juego. Swift estuvo en el Arrowhead Stadium con La estrella de la WNBA Caitlin Clarkquien fue visto en la suite VIP hablando con Taylor y el padre de Kelce, Ed, durante el enfrentamiento. Luego, después del juego, Swift dio algunas noticias interesantes.

Grandes noticias de Taylor Swift después del juego de los Chiefs

La mañana después del jefes juego, Swift hizo un gran anuncio. Swift está cerrando una era con una serie documental completamente nueva, además de una versión completa de ella. “Tour de las Eras” película de concierto, a finales de este año. Swift concluyó la promoción de su nuevo álbum, “The Life of a Showgirl”, de una semana de duración, con la noticia.

Swift Swift lanzará una serie de seis episodios que brindará a los oyentes una mirada interna a su histórico “Eras Tour”. La serie incluirá una versión completa de su película del concierto “Eras Tour” que destaca su set del “Departamento de Poetas Torturados”.

En cuanto a cuándo ver la serie, dos episodios de la serie documental debutarán en Disney+ cada semana a partir del 12 de diciembre. Además, la película completa del concierto estará disponible en servicios de streaming también el 12 de diciembre.

«Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, por lo que permitimos a los realizadores capturar esta gira y todas las historias entretejidas a lo largo de ella a medida que terminaba», afirmó Swift en una publicación del lunes 13 de octubre en Instagram.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, aparece en Docuseries

Ah, por cierto, Kelce también aparece en el clip teaser de la serie documental. Los clips muestran a Swift y Kelce acurrucados juntos detrás de escena, así como algunas de las apariciones de Kelce en el escenario con ella en la gira.

En un comunicado, Disney+ dice que la serie documental “El fin de una era” sigue “el desarrollo, el impacto y el funcionamiento interno que crearon el fenómeno que fue The Eras Tour” y ofrece una “mirada íntima” a Swift. El comunicado agrega que la docuserie también contará con apariciones de Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, entre otros.

Swift es pop, pero músicos de todo el espectro musical. respeta su musica y vale la ética. “The Eras Tour” comenzó en marzo de 2023 en Glendale, Arizona, y concluyó en Vancouver en diciembre de 2024. Swift realizó 149 shows en 51 ciudades de América del Norte, América Latina, Europa, Asia y Australia durante el viaje, y fue nombrado el gira más taquillera de todos los tiempos.