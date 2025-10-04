Taylor Swift anuncia grabaciones acústicas como bonos para ediciones de CD

Taylor Swift anunció el sábado que volvió a grabar ocho pistas de «»La vida de una showgirl«En versiones acústicas con sus coproductores Max Martin y Shellback, que aparecerán en cuatro CD de edición limitada que acaba de poner a la venta en su tienda web.

«File esto en ‘Guardar lo mejor para el final'», escribió en sus cuentas de redes sociales. «Creo que mis momentos favoritos de la gira fueron las sorpresas acústicas. Así que volví al estudio con Max y Shellback para grabar versiones acústicas/desconectadas de algunas de las canciones ‘showgirl’ con nuevas voces y producción! No puedo esperar a que escuches».

Además de ofrecer dos pistas de bonificación acústica cada una, los cuatro CD también cuentan con nuevas imágenes de portada que los fanáticos reconocerán como provenientes del nuevo video musical de «The Fate of Ophelia», como se ve en los cines este fin de semana y en YouTube a partir del domingo por la noche.

Un CD, llamado «Life Is A Song Acoustic Version», incluirá «Opalite (la vida es una versión acústica de la canción)» y «Ruin the Friendship (mi versión de consejo)» como las pistas de bonificación. Otro, llamado «Versión de ensayo del vestuario», contará con «Wi $ H Li $ T (versión acústica establecida)» y «La vida de una vitrina (versión acústica de ensayo del vestuario)». Un tercero, «Alone in My Tower Acoustic Version», tiene «El destino de Ophelia (solo en mi versión acústica de la torre)» y «hija mayor (ahora la versión acústica de casa)» como sus atracciones adicionales. Y el cuarto CD nuevo, «So Glamory Cabaret Version», incluye dos versiones de la misma pista, una de las cuales es una demostración de memo de voz en lugar de una nueva grabación: «Elizabeth Taylor (tan glamorosa versión de Cabaret)» y «Elizabeth Taylor (memorando de voz original)».

Las cuatro ediciones de CD se anunciaron como estar en su sitio «durante 24 horas o hasta el final de los suministros».

Las ventas para estos CD deberían contar para sus ventas de primera semana, suponiendo que se envíen en la próxima semana. Como se anunció el sábado temprano, Swift ya vendió 2.7 millones de copias de «Showgirl» el primer día, el segundo más alto contenido semanal para un álbum en SoundScan/Luminate History. Si estos CD se presionan en grandes cantidades, podrían ayudarlo a superar el récord de todos los tiempos de 3,4 millones establecidos por el «25» de Adele en 2015.