Taylor Swift anuncia el nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’

Taylor Swift ha anunciado su duodécimo álbum de estudio «The Life of a Showgirl», horas después de publicar una misteriosa cuenta regresiva en su sitio web.

Swift hace poco por accidente, y los fanáticos comenzaron a especular instantáneamente que algo se revelaría el día 12 del mes a las 12:12 a.m. ET, cuando se acabó la cuenta regresiva. En forma clásica de Swift, hizo exactamente eso, revelando el título del álbum en el podcast «New Height Show» de Travis Kelce.

El anuncio de «The Life of a Showgirl» se produce justo después de que Travis Kelce revelara en Instagram que Swift aparecería como invitado en su podcast «New Heights», presentado junto a su hermano Jason, el miércoles. El lunes, el podcast se burló de que habría un invitado especial, con los fanáticos detectando que una imagen con el esquema de Swift sugirió que se uniría a ellos en el programa.

Swift lanzó por última vez su álbum de estudio «The Tortured Poets Department» en abril de 2024, y seguido dos horas después al expandirlo en un álbum doble titulado «The Anthology». Seguiría convirtiéndose en el álbum más vendido de todo el año.

«The Life of a Showgirl» se produce después de un hito en la carrera de Swift. En mayo, anunció que había comprado su catálogo de grabaciones inicialmente lanzadas a través de Big Machine Records. Ella retuvo la propiedad de Shamrock Capital para una rumoreada suma de nueve cifras, revelando que volverá a emitir sus antiguos álbumes que fueron vendidos por primera vez por Big Machine contra sus deseos en 2019.

«Decir que este es mi mayor sueño hecho realidad es ser bastante reservado al respecto», dijo en ese momento. «Todo lo que siempre quise fue la oportunidad de trabajar lo suficiente como para poder comprar algún día mi música directamente sin cuerdas, sin asociación, con plena autonomía. Estaré siempre agradecido con todos en Shamrock Capital por ser las primeras personas en ofrecerme esto … mi primer tatuaje podría ser un gran triunfal en el medio de mi frente».

El gerente Scooter Braun había comprado el catálogo en 2019 de Big Machine, que Swift había dejado el año anterior, antes de que Shamrock lo adquiriera en 2020. Según una fuente cercana a la venta, el rumoreado rango de precios de nueve cifras era «muy inexacta», con admiters que decía que estaba más cerrado a los $ 300 millones pagados por él.

Swift intentó reclamar la propiedad de su narrativa al volver a grabar sus registros pasados. Lanzó el primero de sus re-grabaciones: «Fearless (la versión de Taylor)», en abril de 2021 con más de una docena de pistas de bonificación. Ella hizo lo mismo por otros tres álbumes en los años siguientes.

Los fanáticos habían estado anticipando ansiosamente el lanzamiento de los dos re-grabaciones de «Versiones de Taylor»: «Reputación» y su debut homónimo. Justo antes del anuncio de Swift sobre la adquisición de su catálogo, los fanáticos especularon que «Reputation (versión de Taylor)» se lanzaría alrededor del Día de los Caídos, aunque Swift dijo que todavía estaba cubriendo la nueva grabación.

«¿Qué pasa con la televisión de representantes? Transparencia completa. Ni siquiera he vuelto a grabar una cuarta parte. El álbum de reputación fue tan específico para ese momento en mi vida, y seguí llegando a un punto de parada cuando intenté rehacerlo», afirmó. «Esos 2 álbumes aún pueden tener sus momentos para resurgir cuando el momento es correcto, si eso sería algo por lo que ustedes estarían entusiasmados. Pero si sucede, no será de un lugar de tristeza y anhelo lo que desearía poder. Ahora será una celebración».

Después del anuncio de que había adquirido su catálogo, ventas de «reputación» surgió en las listas mientras aterrizó en el número 5 en el Billboard 200 con 42,000 unidades equivalentes al álbum.