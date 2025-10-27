Taylor Sheridan lista para establecer un rico pacto de producción con NBCUniversal

Taylor Sheridan está listo para hacer NBC Universal su casa de producción de cine y televisión en virtud de un lucrativo acuerdo a largo plazo que comenzará tres años después de haber pasado una década en Paramount Television.
Sheridan se ha convertido en un prolífico creador de series y un ocupado showrunner que ha creado una serie de series para Paramount y sus plataformas: “Yellowstone” y sus derivados, así como “King of Tulsa”, “Lioness”, “Landman” y “Mayor of Kingstown”, entre otras.
La noticia de que Sheridan está a punto de llegar a un acuerdo por mucho dinero con NBCUniversal, cortejado por la jefa de entretenimiento Donna Langley, fue informado por primera vez el domingo por Puck. NBCUniversal declinó hacer comentarios al igual que Paramount. No se pudo localizar de inmediato a la portavoz de Sheridan el domingo por la noche.
Más por venir