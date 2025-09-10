Taylor Frankie Paul de ‘Secret Lives of Mormon Wives’ para liderar la temporada 22

«The Bachelorette«Está cambiando las cosas. En lugar de un concursante de» Bachelor «pasado, la temporada 22 será dirigida por»La vida secreta de las esposas mormonas«Star Taylor Frankie Paul.

La noticia se anunció el miércoles a través del podcast «Call Her Daddy» de Alex Cooper. Esta es la primera vez que ABC ha optado por no anunciar en una de sus propias plataformas, es decir, un espectáculo nocturno o «Good Morning America», sino en el podcast de Cooper.

Paul, de 31 años, es mejor conocido por su papel en el éxito de Hulu y tiene un gran seguimiento de Tiktok. Según el lanzamiento de ABC, «Como madre soltera de tres hijos, Paul comparte los altibajos de su vida con franqueza sin filtro. Con humor, resistencia y una apertura intrépida, inspira a otros a abrazar el caos de la vida y poseer su historia».

Después de que la temporada 2 debutó en mayo, dijo Paul Variedad que estaba abierta a liderar la serie ABC Mientras no se interpusiera entre «esposas mormonas». También compartió que está «muy asustada» hasta la fecha después de estar en el ojo público.

«Realmente no puedo imaginar que me suceda. No conozco las intenciones de las personas, o si solo quieren salir para llegar al programa. Por lo tanto, tienes que cuestionar las intenciones de las personas», dijo. «También tengo tres hijos, entonces, ¿quién quiere entrar y asumir ese papel? Pero tengo una muy buena intuición, diré. Como puedo decir cuándo algo está bien y cuándo no. Claramente, es por eso que no estoy con mi bebé papá».

Durante la entrevista de Paul en «Call Her Daddy», compartió que pensaba que el objetivo de estar en el programa de citas era «inalcanzable». Luego, cuando recibió la oferta, no estaba segura de poder hacerlo debido a su situación en casa. «Tengo dos papás bebé, no uno», dijo, y agregó que se preguntó: «¿Es esto posible para mí hacer como madre soltera? ¿Puedo hacer que funcione de manera realista, no importa cuánto quiera?

«The Secret Lives of Mormon Wives» regresa con la temporada 3 el 13 de noviembre, y la nueva temporada de «The Bachelorette» debutará en 2026.

Originalmente se creía que el anuncio era para el liderazgo de la temporada 30 de «The Bachelor«Debido al tiempo. En el pasado, una temporada de» The Bachelorette «se emitió en la primavera o verano, seguida de» Bachelor in Paradise «, luego» The Bachelor «en enero.

Sin embargo, las cosas han cambiado en los últimos años. La temporada de Jenn Tran de «The Bachelorette» se emitió en 2024, seguida de la primera temporada de «The Golden Bachelorette». En enero de 2025, la temporada de Grant Ellis de «The Bachelor» se emitió y después, ABC se saltó Una temporada de «The Bachelorette. » Mientras tanto, «Paradise» se emitió durante el verano y la temporada 2 de «The Golden Bachelor» está programada para el otoño.

«The Bachelorette» es producida por Warner Horizon sin guión de televisión, una compañía de grupos de televisión Warner Bros., y Scott Teti es productor ejecutivo.