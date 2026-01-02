Taylor Decker de los Lions habla abruptamente de retiro antes del juego de los Bears

El Leones de Detroit Les queda un juego antes de que termine la temporada regular, aunque lo que está en juego podría ser incluso mayor que eso para el liniero ofensivo. Taylor Decker.

Decker, el tackle izquierdo titular del equipo durante los últimos 10 años, obtuvo los honores de Pro Bowl por primera vez en 2024. Ese fue el mismo año en que firmó una extensión de tres años por valor de $60 milloneslo que lo mantiene bajo contrato hasta 2027.

«#Lions T Taylor Decker dice que no ha tomado una decisión sobre su retiro y no quería llamar la atención hablando en su línea de tiempo durante un estado emocional». Eric Woodyard de ESPN informó Miércoles 31 de diciembre. “Actualmente está enfocado en el osos.

«A partir de ahora, estoy operando como de costumbre», dijo Decker a los miembros de los medios antes del enfrentamiento de la Semana 18 del equipo contra Chicago en el Soldier Field.

Frank Ragnow, el liniero ofensivo más reciente de los Lions, se retirará anticipadamente de la NFL

Decker tiene sólo 32 años, lo que puede parecer joven para jubilarse, especialmente con tanto dinero restante en su contrato.

Sin embargo, el ex centro Leonístico Frank Ragnow Jugó solo siete años, cuatro de ellos campañas de Pro Bowl, incluidas sus últimas tres temporadas de 2022 a 24, antes de retirarse abruptamente en junio. Cumplió 29 años en mayo.

Ragnow intentó regresar al final de la temporada para un equipo de Detroit que luchaba por llegar a los playoffs. Sin embargo, su examen físico reveló una grave lesión en el tendón de la corva, lo que llevó a los Lions a descartar el regreso de Ragnow antes de que lo lograra.

El equipo lanzó un comunicado oficial sobre esa decisión a finales de noviembre.

Frank Ragnow se presentó ayer en nuestras instalaciones y siguió el proceso normal de reuniones. Desafortunadamente, durante la reunión de rutina con nuestro equipo médico, Frank falló su examen físico. El examen médico reveló una distensión en el tendón de la corva de grado 3 que le impedirá participar durante el resto de la temporada regular. Por esa razón, Frank no volverá a unirse a los Lions. Frank siempre ha sido un tipo que prioriza el equipo y es un verdadero guerrero. Siempre será un León.

La línea ofensiva de los Leones mermada por las salidas y las lesiones en 2025

Los Detroit Lions desplegaron una línea ofensiva dominante en cada una de las últimas dos temporadas (2023, 2024), cuando ganaron títulos consecutivos de la División Norte de la NFC, llegaron al juego de campeonato de la NFC en 2023 y obtuvieron el puesto número 1 en la conferencia de cara a los playoffs el año pasado.

Esta temporada, sin embargo, ha sido una historia diferente. Pro Football Focus clasifica a la línea O de los Lions como la unidad número 21 de 32 en la liga a medida que se acerca la Semana 18.

“Decker se perdió la derrota de los Lions ante el [Minnesota] vikingos en la Semana 17. El veterano tackle izquierdo fue reemplazado por Dan Skipperquien cedió cuatro presiones, incluida una captura contra los Vikings”, Zoltán Buday, del PFF, escribió el miércoles. “Los Lions también tuvieron que depender de refuerzos Kingsley Eguakun en el centro. Renunció a tres presiones, incluida una captura, y obtuvo una calificación de bloqueo de pases de 42,8 PFF, la más baja del equipo”.

El retiro de Ragnow ha tenido impacto esta temporada, al igual que la salida del ex guardia derecho titular. Kevin Zeitler hacia Titanes de Tennessee. Múltiples lesiones a titulares a lo largo de la línea, como Graham Glasgow y caoba cristianatambién han perjudicado a la unidad en 2025.

Si Decker se retira luego del final de temporada del equipo contra los Bears el 4 de enero, los Lions podrían estar considerando una reconstrucción significativa frente al mariscal de campo. Jared Goff y corriendo de regreso Jahmyr Gibbs en 2026.