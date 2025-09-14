Tasya Farasya tuvo la oportunidad de vivir la terapia del sueño antes de que sobresaliera el problema de divorcio

VIVA – Las noticias impactantes provienen de personas influyentes de belleza Tasya farasya quien resultó haberse sometido a una terapia para dormir o terapia del sueño antes de los rumores de su divorcio con su esposo, Ahmad assegafsobresaliendo al público.

En cargas en la historia de Instagram, Tasya afirmó sufrir un insomnio agudo que fue muy inquietante para su salud. Solo puede dormir de cuatro a cinco horas todas las noches. Sin embargo, de este tiempo total, solo alrededor del 3 por ciento ingresó a la fase de sueño profundo (sueño profundo). Por el contrario, el otro 90 por ciento se clasifica como sueño ligero o comúnmente se llama sueño de pollo. Esta condición se exacerba cada vez más porque Tasya a menudo se despierta en medio de la noche. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Rumores de divorcio con Ahmad Assegaf



Tasya Farasya y Ahmad Assegaf

En medio de su lucha contra el insomnio, surgió el problema de que Tasya Farasya había solicitado el divorcio contra Ahmad Assegaf en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Esta noticia apareció por primera vez de la cuenta X @PacarnyapedRII.

«Tasya Farasya Ajuin se divorció de su esposo Wkwkwk Info A1 Families que trabajan en la corte del sur de Yakarta», como se cita el domingo 14 de septiembre de 2025.

Este rumor de repente se entusiasmó con el público, considerando que Tasya y Ahmad se sabía que se conocían desde que era un adolescente. Ambos a menudo se ven armoniosos en varias cargas de redes sociales.

Carga de lucha de especulaciones



Ahmad Assegaf y Tasya Farasya.

La especulación se fortalece después de que Tasya tuvo la oportunidad de volver a publicar una carga de la cuenta @fitrihms04. El contenido de la carga discutió las obligaciones de un esposo, como dar una vida diaria, no debido a su esposa, y una prohibición de usar el dinero de la esposa sin el permiso del propietario.

«Esto es lo que hemos estado buscando desde antes, el repost de IG Tasya Farasya hace 2 días», escribió la cuenta X @NActaAaly, destacando la carga.

Aunque se discute ampliamente, hasta ahora no ha habido una confirmación directa de Tasya Farasya, Ahmad o el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta con respecto a las noticias del divorcio.