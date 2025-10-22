Tasya Farasya trae cinco testigos al juicio de divorcio, Ahmad Assegaf no se mueve

Jacarta – Proceso de divorcio Tasya Farasya con su marido, Ahmad Assegaf Parece que se está poniendo serio. La famosa vlogger de belleza mostró su sinceridad al poner fin al matrimonio al presentar varios testigos en un juicio de seguimiento celebrado en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: LO MÁS POPULAR: Bedu pide que no lo acorralen, Tasya Farasya responde que es posible reconciliarse



En el juicio que duró casi tres horas, Tasya presentó un total de cinco testigos, incluida la madre de Tasya, Alawiyah Alatas, así como otras cuatro personas que se consideraba que tenían una conexión directa con la vida personal y profesional de Tasya. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Entre ellos hay gerentes o personas vinculadas, también hay niñeras que cuidan a los niños», dijo el abogado de Tasya, Sangun Ragahdo, después del juicio.

Lea también: Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una reconciliación con Ahmad Assegaf, la respuesta de Tasya Farasya entretuvo a los internautas.



Según Sangun, la presencia de estos testigos fue parte de la agenda probatoria presentada por el demandante para fortalecer los argumentos de la demanda de divorcio que previamente había sido presentado al panel de jueces.

«Lo cierto es que nuestro principal objetivo y lo que se afirma en esta prueba es que fortalezcamos los argumentos de nuestra demanda. Los amigos ya saben cuáles son los argumentos de nuestra demanda, ya lo transmitieron ayer, cuáles son los motivos para presentar esta demanda de divorcio», explicó.

Lea también: Tasya Farasya sube una foto con un niño en medio del proceso de divorcio, internauta: ¡Esto es gas!



No sólo tocaron cuestiones internas, los testimonios de los testigos también discutieron otros aspectos más amplios, incluidas las condiciones financieras y los asuntos de la empresa.

Otro abogado, Fattah Riphat, explicó que algunas de las declaraciones presentadas también se referían al flujo de fondos de la empresa relacionados con las relaciones domésticas de su cliente.

«El resto está relacionado con la empresa, la transmisión de condiciones financieras, la transmisión de flujos, etc. Así que estamos tratando de probar todo el contenido de la demanda», dijo Fattah.

Curiosamente, Tasya Farasya afirma que la mayor parte del testimonio presentado no fue refutado por el acusado. Esto fortalece aún más la posición de Tasya en el proceso de divorcio.

«La mayoría de las veces, por lo que vimos antes, tampoco fue negado por el asesor legal del acusado», concluyó Sangun Ragahdo.