Tasya Farasya Tenteng Hermes Bolss vale casi Rp3 mil millones al asistir al juicio de divorcio

VIVA – Tasya farasya todavía en el foco público después de someterse a su primer juicio de divorcio con Ahmad assegaf en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el miércoles 24 de septiembre de 2025. Lo interesante del juicio de divorcio fue Tasya, quien solo pidió ganarse la vida de Rp100 de Ahmad.

El nominal fue elegido porque Tasya sintió que nunca había recibido una vida viva o mental durante el matrimonio. Ese número se considera simbólico, para probar el alcance de la responsabilidad de su ex esposo a sus hijos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Sin embargo, lo que tocó la atención del público fue la aparición más de Tasya el día de su juicio de divorcio. Al lanzar una cuenta de Instagram @WhattaSyafarasyawear, los detalles de la moda que lleva pudo llegar a casi Rp3 mil millones.

La lujosa aparición de Tasya Farasya en la prueba de divorcio

Aunque solo exige una vida de RP100, Tasya se ve elegante con ropa y accesorios de lujo. El siguiente atuendo detallado que usa durante la prueba de divorcio:

Blazer Ganni Summer Suiting Cropped – Rp5.578.267

Celana Ganni Summer Suiting Pleated rectas pantalones – Rp4.548.672

Tas Hermes Birkin Himalaya Niloticus Crocodile Phw – Rp2.950.000.000

Fendi Colibrì cuero negro y zapatos de malla – RP16,607,545

Del total, el valor del atuendo de Tasya alcanzó más de Rp2.97 mil millones, con las icónicas bolsas de Hermes como el centro de atención. La bolsa tipo Birkin del Himalaya en sí se conoce como una de las colecciones más raras y prestigiosas de Hermes, que a menudo solo es propiedad de un círculo limitado.

Como influyente de belleza de Indonesia, Tasya Farasya está realmente familiarizada con los productos de marca. Durante mucho tiempo ha sido conocido como una figura exitosa para construir una carrera en el mundo de la belleza a través de YouTube, Instagram, a su negocio de cosméticos. La popularidad lograda lo hizo confiable para ser un embajador de la marca para una serie de marcas conocidas.

Su lujosa aparición en el juicio de divorcio en realidad se consideró algunos internautas como un símbolo de su independencia. Aunque solo exige RP100 de Ahmad Assegaf, Tasya ya tiene poder financiero que se mantiene en sus propios pies.