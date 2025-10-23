Tasya Farasya te incluye en un grupo

Jacarta – Recientemente, una noticia sorprendente vino de una famosa pareja de celebridades. raisa Andriana o conocida como ‘Raisa’ y Hamish Daud. Después de ocho años de matrimonio, se informó que la pareja, que siempre se había caracterizado por ser armoniosa, estaba casada. oficial divorcio. Esto inmediatamente se convirtió en un tema candente de conversación en las redes sociales.

A través del Tribunal Religioso (PA) del Sur de Yakarta, se confirmó la demanda. divorciado el cantante de 35 años se ha registrado oficialmente. Esta sorprendente noticia fue transmitida directamente por el portavoz de la Autoridad Palestina del sur de Yakarta, Abid, cuando se reunió con el equipo de medios el jueves 23 de octubre de 2025.

Según él, la demanda presentada en nombre de Raisa efectivamente se inscribió en el sistema de registro de casos del tribunal.

«No mencioné el nombre que mencionaste antes, ya existe», dijo Abid.

Además, Abid reveló que la demanda de divorcio fue registrada el miércoles 22 de octubre de 2025 a través del sistema de corte electrónico por el abogado de Raisa.

«Sí, la lista estaba en el día 22 ayer, 22 de octubre de 2025», dijo.

La Autoridad Palestina del Sur de Yakarta también ha fijado un calendario para el primer juicio del caso de divorcio de la pareja que se casó el 3 de septiembre de 2017. La primera sesión tendrá una agenda de mediación y se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2025.

«El primer juicio tendrá lugar el 3 de noviembre de 2025», afirmó Abid.

Seguida por VIVA el jueves 23 de octubre de 2025 en las redes sociales, esta noticia de repente me sorprendió internauta muchos comentarios. Muchos internautas afirman no creerlo, considerando que esta pareja casi no ha tenido chismes durante años.

Sin embargo, muchos también respondieron con el humor típico de los internautas indonesios.

«Tasya Farasya te incluyó en el grupo», escribió comentarios de internautas en la carga sobre el divorcio de Raisa y Hamish.

«Oh, ya no estoy tan preparado para ser padre». intervino otro internauta.

«Todo estará listo a su debido tiempo», agregaron los internautas.

Hasta que se publicó esta noticia, ni Raisa ni Hamish habían dado aclaraciones. Ambos siguen abiertos y ocupados con sus respectivas actividades.