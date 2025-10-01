Tasya Farasya Sube fotos con un chico en el medio del proceso de divorcio, internautas: ¡Esto es gas!

VIVA – Tasya farasya Se sabe que está en el proceso de divorcio de su esposo Ahmad Assegaf. En medio de los disturbios de este problema doméstico, Tasya Farasya en realidad se centró en sí misma y en su trabajo en lugar de lamentar el destino del fin del matrimonio que había sido fomentado durante 7 años.

Tasya Farasya ahora está en Dubai para venir a un evento de invitación de Huda Kattan, la dueña de la famosa banda de belleza Huda Beauty.

En medio de este divorcio, Tasya Farasya se encontró subiendo una selfie con un hombre llamado Manny Gutiérrez. El propietario de la cuenta de Instagram @Mannymua733 con 3.9 millones de seguidores parece muy familiarizado con Tasya Farasya como se ve en la foto con él.

«@mannymua733 mwach hermosa!» Escribe Tasya Farasya en Instagram, citado el miércoles 1 de octubre de 2025.

Se sabe que Manny Gutiérrez es un MUA o maquillador, así como YouTuber estadounidense. Los dos se conocieron en Dubai para cumplir la invitación enviada por Huda Kattan. Igualmente trabajando en el campo de la belleza, la familiaridad de Tasya Farasya y Manny Gutiérrez también parecían un amigo que no se había conocido durante mucho tiempo.

Al ver la interacción de Tasya Farasya con Manny, que estaba muy cerca, muchos internautas elogiaron. No unos pocos que dicen que los dos son muy adecuados porque tienen el mismo interés en su trabajo.

«Es adecuado para saberlo», dijo Netizen.

«Memong coincide con este sabe», otras palabras.

«Este es gas», comentó internautas.

Para obtener información, el divorcio de Tasya con Ahmad Assegaf estaba en el centro de atención pública. La demanda de divorcio fue registrada por Tasya en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta en septiembre de 2025.

La razón principal revelada por el abogado de Tasya fue la pérdida de confianza debido a la supuesta malversación de fondos de los fondos de la compañía de Tasya, Mop Beauty, donde Ahmad se desempeñó como Director Financiero (CFO). Se dice que el supuesto mal uso de fondos ocurrió desde 2021.

Otro hecho sorprendente que se reveló fue que Tasya afirmó que nunca había recibido una vida adecuada de Ahmad durante el matrimonio. Sin embargo, Tasya solo exigió una vida simbólica de RP100 para sus dos hijos, como una forma de responsabilidad moral de su exhusband. Tasya también enfatizó que no exigían la propiedad de Gono-Gini, y Tasya exigió la custodia total de sus hijos.

Antes de que se presentara la demanda, Ahmad Assegaf, según los informes, retiró el divorcio de una manera religiosa el 10 de septiembre de 2025. La primera sesión de un horario de mediación el 24 de septiembre de 2025 terminó el punto muerto, lo que significaba que las dos partes no encontraron un acuerdo para referirse.