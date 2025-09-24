Tasya Farasya se divorció de su esposo debido a la supuesta malversación de dinero, ¡la cantidad fue fantástica!

VIVA – Tasya farasya Y Ahmad assegaf Finalmente se reunió en la audiencia de mediación inaugural en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta (PA). No fue solo, Tasya Farasya fue acompañada por su equipo legal para someterse a todos los procesos de juicio después de presentar una demanda divorciado Secara e Counts.

Leer también: Diferencias en las expresiones de Ahmad Assegaf y Tasya Farasya al asistir al juicio de divorcio



Junto con la revelación de la noticia de este divorcio, también surgieron varias acusaciones sobre las causas de la grieta de los hogares de Tasya y Ahmad. Uno de ellos se trata del tema de un asunto presuntamente llevado a cabo por Ahmad Assegaf.

Sin embargo, el asesor legal Tasya Farasya enfatizó que el caso por su cliente no era una tercera persona, sino sobre la confianza que había sido traicionada. El problema resultó estar relacionado con la supuesta malversación de malversación del dinero de la compañía pionero por la pareja.

Leer también: La condición actual de Tasya Farasya antes de la primera prueba de divorcio, su rostro está muy marchito



«El enfoque en nuestra demanda es una cuestión de confianza. En cuanto a la supuesta malversación de fondos», dijo Sangu Ragahdo, en PA South Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

En lugar de un problema de tercera persona, Tasya Farasya aparentemente no pudo tolerar los errores de su esposo por supuestamente malversación de fondos. Tasya Farasya también ha mantenido una serie de elementos de evidencia relacionados con la supuesta malversación de fondos de la compañía.

Leer también: La expresión cardíaca de Tasya Farasya antes de la prueba de divorcio de hoy: nunca pensé …



«También tenemos los datos para nosotros, nos hemos aprendido a todos, hay acusaciones de malversación de fondos en la compañía», dijo Sangun Ragahdo.

No es de extrañar que Tasya Farasya inmediatamente tomó medidas firmes, aparentemente Ahmad Assegaf era sospechoso de fondos malversados ​​en una cantidad muy fantástica.

«Para el nominal, es bastante grande, bastante fantástico», dijo Sangun.

Sin embargo, para Tasya Farasya, el principal problema no está en el nominal o la cantidad de dinero supuestamente malversado por su esposo. Pero una sensación de decepción y heridas internas que causaron el colapso de la confianza entre los dos.

«Para nuestros clientes, no son una serie de números. Quiere ser miles de millones de rupias, decenas de miles de millones de rupias, decenas de millones de rupias o un millón de rupias, esta es una sensación de decepción que ha sido sintiendo la Sra. Tasya por el fideicomiso, pero se presentó, pero se presentó así», explicó.

Hoy, Tasya Farasya y Ahmad Assegaf vinieron directamente a la corte para someterse al proceso de juicio. Esta demanda de divorcio fue rastreada por Tasya Farasya el 12 de septiembre de 2025. Esto fue confirmado por el tribunal después de que el chisme del divorcio fue viral en las redes sociales.