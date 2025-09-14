Tasya Farasya se disculpó con el público en medio del tema del divorcio, internautas: esta solución mah

VIVA – Tasya farasya Hablando del problema de divorcio que ahora está sucediendo. Después de ser revelado por un internautor en X que había solicitado el divorcio al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, su nombre era viral y provocó curiosidad sobre la verdad de las noticias.

Pero en lugar de confirmar o discutir, Tasya Farasya eligió retirarse por un momento de las redes sociales. Tasya Farasya se disculpó con el público por el motín que estaba sucediendo involucraba su nombre y su esposo, Ahmad assegaf.

«Hacer un permiso para estar fuera de las redes sociales primero, ¿puedes perdonarme con todos los disturbios que ocurrieron, Memong sabe», escribió Tasya Farasya en la carga de Tiktok, citado el lunes 15 de septiembre de 2025.

Tasya Farasya aparentemente había escuchado directamente las noticias inclinadas sobre ella, pero era reacia a proporcionar una explicación de las cosas que hicieron que muchas personas fueran curiosas.

En la actualidad, la madre de dos hijos está pidiendo tiempo para descansar y promete regresar pronto con una nueva energía que es mucho más positiva.

«Necesito algo de tiempo y espacio, Memong regresará con más energía positiva. Es una pena para ustedes», dijo Tasya Farasya.

En medio de este chisme de divorcio, Tasya Farasya recibió mucho apoyo de sus fanáticos. No unos pocos que dan aliento para que no caiga si el divorcio es cierto. El influencer de belleza también prometió ser más feliz en el futuro.

«Ustedes también están felices, la promesa es la misma que tener que ser una cuestión de la misma», concluyó.

Al ver la respuesta de Tasya Farasya, en realidad hay muchas personas que están cada vez más convencidas por el problema de divorcio que circula. La razón, Tasya Farasya y Ahmad Assegaf también han sido afectadas por problemas desagradables en 2024. En ese momento, los rumores se propagan que Ahmad tuvo una aventura, pero Tasya Farasya en realidad respondió con una broma.

Tasya Farasya había hecho una aclaración en video de su esposo sobre la noticia de la aventura viral en las redes sociales, pero los dos realmente hablaron de risa.

Esta vez, la actitud de Tasya Farya fue muy diferente. Eligió el silencio y se retiró como para justificar las noticias.

«Esta solución es mah», comentó los internautas.

«¿Tan hermoso como esto engañó? ¿Cómo quieres encontrar el hermoso?» Otra palabra.

«¿Es posible que haya sido un insomnio agudo por pensar en su esposo?