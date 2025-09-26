Tasya Farasya reveló una respuesta impactante cuando sabía que Ahmad Assegaf obtuvo fondos

VIVA – Tasya farasya Regresó a la atención pública después de revelar su primer sentimiento cuando descubrió el exhusband, Ahmad assegafinvolucrado en malversación de fondos. Como un famoso influencer de belleza, por supuesto, este reconocimiento inmediatamente atrae la amplia atención de los ciudadanos.

En la carga de la historia de Instagram en su contenido exclusivo, Tasya dijo que realmente no esperaba enfrentar la amarga realidad. Describió la reacción inicial con palabras cortas pero llena de significado. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Silencio. Choque. Llorando. Dar der Dor Dhuar», escribió Tasya Farasya citada de Instagram @exclusivetimnasartis el viernes 26 de septiembre de 2025.

La confesión mostró cuán sorprendida y devastada de Tasya cuando recibió noticias sobre las acciones de su exhusband. Sin embargo, Tasya todavía trató de mantener una actitud sabia, especialmente relacionada con la posición de Ahmad como el padre de sus hijos.

Afirmó que la relación de sus hijos con su ex esposo no cambiaría. Ahmad sigue siendo un padre que tiene derechos y roles en el crecimiento y desarrollo de su bebé. De hecho, en este momento sus dos hijos estaban con Ahmad, mientras que la propia Tasya estaba en el extranjero.

«Se quedó con la boca para niños … ni Juega en los niños de Dubai juega a DeSeu», dijo Tasya.

Como se sabe, Tasya Farasya solicitó oficialmente el divorcio contra Ahmad Assegaf el 12 de septiembre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. De hecho, se dice que ambos se separaron religiosamente desde el 10 de septiembre, después de que Tasya retiró el divorcio.