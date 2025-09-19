Tasya Farasya puso el cuerpo para su Rachel Ven, pide a los internautas que detengan el blasfema

VIVA – Tasya farasya Finalmente apareció al público después de decidir sobre un descanso de las redes sociales hace algún tiempo. La noticia del divorcio de Tasya Farasya finalmente fue revelada y fue confirmada por el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Por lo tanto, el Selegram parecía muy devastado y triste por algún tiempo.

Sin embargo, recientemente un video subido por Rachel Ven ser una conversación. En el video, Rachel Ven grabó un momento en que Tasya Farasya estaba llorando. Rachel Ven no se salvó de la blasfemia y las críticas a los internautas porque se consideraba demasiado escupir los asuntos personales de los demás.

Conociendo este problema, Tasya Farasya habló para defender a su Rachel Ven. Solicitó que los internautas no blasfeme a las personas que ya eran buenas y le brindaban apoyo.

«Chicos, por favor, no odien a mis amigos por mostrarme su amor y apoyo para mí. Todos están publicando con mi consentimiento porque también conozco a muchos que me preguntan mis noticias», escribió Tasya Farasya en la historia de Instagram, citado el viernes 19 de septiembre de 2025.

Según la madre de dos hijos, no hay daño en las últimas noticias sobre que ella se distribuye al público porque de hecho hay muchas personas que tienen curiosidad y la cuidan.

Tasya Farasya luego pidió a los internautas que dejaran de blasfemar a su Rachel Ven y a varios otros amigos que habían compartido sus propias condiciones en las redes sociales.

«Creo que está totalmente bien que ustedes vean mi lado vulnerable. Ya ya odiando a Buna, Galih, Tania y a quien mis amigos me muestren», explicó Tasya Farasya.

En esta condición que estaba baja, Tasya Farasya admitió que realmente necesitaba la atención de sus amigos. Sin olvidar, también agradeció a los internautas que siempre le daban apoyo.

«Su cuidado significa todo para mí y para todos los amigos de Onlen, te amo mucho», concluyó.

Tasya Farasya, una famosa celebridad y vlogger de belleza, demandó oficialmente por el divorcio de su esposo, Ahmad Assegaf, el 12 de septiembre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. La pareja que se casó desde el 17 de febrero de 2018, después de una historia de amor desde la infancia, ahora se agrietó después de siete años de matrimonio y bendecida con dos hijos.

El problema de la grieta sobresale debido a los rumores de la aventura de Ahmad y la supuesta malversación de fondos del dinero del negocio de F&B Tasya. Una fuente cercana dijo que hubo partes que destruyeron deliberadamente su hogar. En medio de una tormenta, Tasya había elegido un descanso de las redes sociales para organizarse, con la audiencia inaugural celebrada el 24 de septiembre de 2025.