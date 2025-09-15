Tasya Farasya presenta los malos hábitos del marido: ella es …

Yakarta, Viva – Hogar del influencer de belleza Tasya farasya y su esposo, Ahmad assegafDe repente se convirtió en un tema candente de conversación pública. La noticia de que Tasya ha registrado una demanda de divorcio para el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta que destaca por primera vez del tweet de la cuenta X @pacarnyapedrii.

Leer también: Se rumoreaba que se divorció, Tasya Farasya decidió dejar las redes sociales



«Tasya Farasya Ajuin se divorció de su esposo Wkwkwk Info A1 Families que trabajan en el Tribunal del Sur de Yakarta», escribió la cuenta. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Aunque no ha habido una declaración oficial de Tasya o Ahmad, esta noticia inmediatamente llamó la atención de los ciudadanos. Varias grabaciones de trayectoria digital de la pareja fueron retiradas, incluido un viejo video que mostraba a Tasya discutiendo abiertamente la naturaleza de su esposo.

Leer también: El esposo de Tasya Farasya aclaró el tema de hacer trampa, aparentemente no la primera vez



En el video, Tasya reveló que sus disputas a menudo fueron desencadenadas por los hábitos de Ahmad a quienes les gustaba explorar el pasado.

Leer también: Tasya Farasya se disculpó con el público en medio del tema del divorcio, internautas: esta solución mah



«A menudo pelear con Ahmad es porque Ahmad a menudo es como revisar el pasado», dijo Tasya en el video subido en Tiktok @disfuluyuu, Citado el lunes 15 de septiembre de 2025.

Incluso dio un ejemplo de cómo el esposo recordaba repentinamente el viejo detalle.

«Como de repente, ‘Recuerdas no hace 3 años, aquí con esta camisa, has sido así'», explicó.

Sin parar allí, Tasya también etiquetó a Ahmad como un vengativo.

«Es un vengativo», dijo Tasya.

Aunque había negado, Ahmad finalmente admitió con su oración distintiva.

«No es un vengativo, perdonan pero nunca olvides», dijo Ahmad, quien fue reiterado de inmediato por Tasya.

«Sí, el idioma indonesio es vengativo», dijo con firmeza.

La carga ahora es viral nuevamente después de que el problema de divorcio sobresale. Muchos internautas comentaron que la naturaleza de Ahmad podría ser un problema en el hogar.

«A los hombres les gusta hablar», escribió un interno.

«Perdona pero nunca olvides que las reglas de las chicas son así, no hombres», dijo otro.

«Es una molestia si tienes una venganza, a pesar de que sonríes, todavía la sostiene», dijo el ciudadano.

Tasya Farasya y Ahmad Assegaf se casaron el 18 de febrero de 2018 en una magnífica fiesta que duró siete días. Desde el matrimonio, fueron bendecidos con dos hijos, un hijo y una hija. Durante este tiempo, se sabe que la pareja es armoniosa y a menudo muestra intimidad en las redes sociales.

Sin embargo, el tema de las grietas domésticas ahora plantea un gran signo de interrogación. Hasta ahora, tanto Tasya como Ahmad todavía están en silencio relacionados con estas noticias de divorcio. La última, Tasya incluso anunció que tomaría un descanso de las actividades de las redes sociales.