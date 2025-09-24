Tasya Farasya llevaba ropa amarilla durante la prueba de divorcio, por lo que los marcadores iniciales y el final del hogar

VIVA – Últimas publicaciones Tasya farasya En Instagram regresó a la atención pública. El miércoles 24 de septiembre de 2025, Tasya se sometió a un juicio de divorcio con Ahmad assegaf en la corte religiosa del sur de Yakarta. Pero no solo el juicio que atrajo la atención, sino también la apariencia de Tasya, que estaba presente con ropa amarilla.

Esta elección de color amarillo no es exenta de razón. Aparentemente, el color tiene su propio significado para Tasya. Quería dar un símbolo que la historia de su hogar con Ahmad comenzó y terminó con el mismo matiz. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

La expresión de Ahmad Assegaf y Tasyara Farasya cuando asisten al primer juicio de divorcio Foto : Instagram/Eradicación. Kehalauan.Reall

Durante el contrato de matrimonio en 2018, ambos también aparecieron en armonía con ropa amarilla. Ahora, en el momento de la separación, Tasya nuevamente eligió colores que eran idénticos al comienzo de la historia, a saber, amarillo.

«Envuelto en amarillo una vez más (De vuelta con ropa amarilla nuevamente) «, escribió citado por Viva de Instagram @Tasyafarasya el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Esta oración parece enfatizar el símbolo del viaje doméstico que comienza y termina en un color similar.

De la foto compartida, Tasya Farasya parecía elegante con un entorno amarillo. El jefe es un blazer de manga larga con detalles de botones grandes en la parte delantera, combinada con pantalones rectos.

Para completar su apariencia, Tasya llevó un bolso blanco con la carga cosecha instantáneamente varios comentarios de los internautas. Algunos ciudadanos se sintieron conmovidos y asombrados por el símbolo elegido por Tasya.

«Yaallah … cuando el contrato usa una camisa amarilla, cuando el amarillo divorciado también es memong … feliz siempre yaaaaa».

«¿Aoakah está casado con amarillo y terminar con amarillo también? ¡Sea lo que sea, te apoyo! ¡Que vuelvas a Memong más fuerte».

«Amarillo en la boda, amarillo en el divorcio. El mismo tono, capítulo diferente. Mi memong merece algo mejor, pasará».

Para obtener información, Tasya presentó oficialmente una demanda de divorcio contra Ahmad Assegaf el 12 de septiembre de 2025. La demanda fue confirmada por las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. La audiencia inaugural celebrada el 24 de septiembre de 2025 fue el primer paso en el proceso legal para poner fin a su hogar.

La elección de la ropa de Tasya esta vez parece no solo la moda, sino también una declaración emocional. El color amarillo que es sinónimo de energía, alegría y optimismo puede ser un símbolo de la esperanza de Tasya de dar la bienvenida al nuevo capítulo de su vida después del divorcio.