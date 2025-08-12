Tasya Farasya lanzó una colección de joyas de lujo, inspirada en el viaje de la vida

Yakarta, Viva – icono de belleza Tasya farasya Volviendo para robar la atención, esta vez a través de la colaboración de lujo con joyas de pasión en la colección Mother of Pearl de Bamboo. Esta colección combina el brillo de Mother of Pearl (MOP) con poder simbólico de bambú, produciendo una fila joyería que no solo es hermoso, sino también lleno de historias.

Inspirada en su propio viaje de la vida, Tasya combina tres elementos únicos: el bambú como símbolo de crecimiento y fuerza, mariposas como símbolo de transformación y perlas que siguen brillando en todas las circunstancias. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Esta colección no es solo joyería; esta es mi historia personal, sobre cómo aprendo a crecer y transformar», dijo Tasya Farasya, en su declaración, cita el martes 12 de agosto de 2025.

Joyas en esta colección, a partir de pulseras, anillos, hasta aretes, hechas con detalles finos y alta precisión. Una combinación armoniosa de la Madre de los elementos de Pearl y Bamboo representa la filosofía de Tasya de la verdadera belleza que crece de la autosuficiencia y la evolución.

El fundador de Passion Jewelry, Airyn Tanu, llamó a esta colaboración una oportunidad para llevar joyas llenas de significado pero prácticamente usado todos los días.

«La colaboración con Tasya nos da la oportunidad de presentar una colección rica en significado pero aún irradia la belleza que se puede usar todos los días», dijo.

Para obtener información, Mother of Pearl es una capa brillante en una cáscara, el lugar de las perlas que crece, que es famosa por su arco iris natural. Passion Jewelry utiliza el tipo de abalone mop de grado A, la opción más premium, que es única en cada pieza y nada es lo mismo.

El lujoso brillo, la filosofía profunda y el toque personal de Tasya Farasya hace que la colección Mother of Pearl de Bamboo no sea solo una colección de joyas, sino una obra de arte que merece la crossgeneración.