Tasya Farasya fue inflamada acusada de divorciarse debido a las palabras de la madre: ¡te golpeé!

Yakarta, Viva – En el medio del proceso de divorcio con Ahmad Assegaf, Tasya farasya Volver al centro de atención pública. Esta vez, no es una cuestión de juicio, sino debido al video más antiguo de la madre, Ala Alah, que llama una vida más deliciosa sin un esposo.

Leer también: Nunca usé durante el matrimonio con Ahmad Assegaf, Tasya Farasya Bakar todas sus colecciones de camisón



Las piezas de video estaban abarrotadas como una «maldición» que condujo a la separación de la casa de Tasya. Sin embargo, el influencer de belleza de 33 años inmediatamente enderezó el problema a través de cargas en los hilos. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«¡Hilarante! Tasya Farasya alienta a la ONU, Mama Ala: Es más hermoso si no tienes marido», se citó la escritura en el video subido por Tasya, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Más popular: Bedu reveló la causa del divorcio de la esposa, Tasya Farasya hizo una sorprendente confesión



La narración fue considerada por algunos ciudadanos como sátira hacia él. Sin embargo, Tasya enfatizó que las palabras de la madre eran solo una forma de bromas nacidas de experiencias de vida llenas de exámenes.

«Madre, esta cueva es una comediante de pie debido a sus pruebas de vida dura, dejada por el esposo murió, dejado por el divorcio, dejado por el padre murió mientras aún era joven, dejado por la madre murió en un estado de enfermedad grave, dejada por su primer hijo murió también», escribió Tasya.

Leer también: Los internautas de amor, Tasya Farasya hicieron una sorprendente confesión sobre el divorcio



También recordó que Ala Alatas crió a tres niños solos sin la ayuda de los hombres.

«Parent soltero, criando a tres hijos solos sin la ayuda de nadie en su vida», continuó.

Además, Tasya mostró una actitud firme de defender a su madre del desprecio de los internautas.

«Si alguien se atreve a decirme, él es un Hajar lu Breh, Plok (Gaplok).

Como se sabe, Tasya solicitó oficialmente el divorcio contra Ahmad Assegaf el 12 de septiembre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. La primera sesión el 24 de septiembre con una agenda de mediación terminó sin un acuerdo. Ahmad ya había retirado el divorcio primero, por lo que religiosamente la pareja que se había casado desde 2018 se separó.

Su divorcio se destacó cada vez más porque fue acompañado por el tema de la malversación de fondos de la compañía a la demanda de una vida simbólica de RP100. Pero con esta última aclaración, Tasya enfatizó que su separación no fue el resultado de la «oración de la madre», sino una decisión consciente después de la confianza en su hogar colapsó.