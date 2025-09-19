Tasya Farasya finalmente apareció, dijo DM de un tipo que lo hizo entretenido

VIVA – Celebridades Tasya farasya Finalmente reapareció en su cuenta de Instagram. Hace algún tiempo, la madre de dos hijos había decidido un descanso temporal de las redes sociales porque el problema de divorcio había sido revelado al público. Tasya Farasya parece haber mejorado, por lo que se atreve a hacer nuevas cargas en su cuenta personal.

Leer también: Tasya Farasya puso el cuerpo para su Rachel Ven, pide a los internautas que detengan el blasfema



Lo último, a través de cargas en la historia de Instagram, Tasya Farasya subió una pantalla de mensaje directo (DM) de un hombre llamado Dwi Agugg Pangestu. Los internautas con 34 mil seguidores escribieron un mensaje para Tasya Farasya, que era muy entretenido.

«Sis Tasya, lamento escuchar el éxito de las noticias terribles. La hermana Tasya debe ser fuerte, apoyo a Sis Tasya», DM de Dwi Agung, citó la historia de Instagram Tasya Farasya, viernes 19 de septiembre de 2025.

Leer también: Llamado Pansos, Rachel Ven dijo que solo quería predicar el estado de Tasya Farasya



El hombre admitió que había sido un gran admirador de Tasya durante mucho tiempo, incluso desde que la infancia siempre escuchaba al Laagu cantado por Tasya.

Leer también: Video Tasya lloró con fugas de Instagram exclusivo, Rachel Ven: El acuerdo en ese momento no Cepu



Como algo extraño, Dwi Agung aparentemente estaba equivocado porque Tasya tenía la intención de ser más dirigida a Tasya Kamila Little Singer. En realidad, mencionó su canción favorita desde la infancia, a saber, las vacaciones habían llegado y mencionó el asunto de los hijos de Tasya a los que les gusta recolectar fanáticos.

«Me gusta Sis Tasya desde que era una niña, hermana. Me gustan las canciones en las canciones de Tasya que han llegado», explicó Dwi Agungg.

«Me entristece mucho escuchar a Tasya Wanting divorciarse de esta hermana. Además, el hijo de Sis Tasya es realmente un pasatiempo de recolectar fanáticos que realmente se exasperan. Si hay algo, solo dime que está bien, hermana», concluyó.

Respondiendo a la broma de este intervalo, Tasya Farasya afirmó estar muy entretenido. En medio de su condición de vida caída, Tasya Farasya parecía feliz porque todavía había internautas que se preocuparon y le brindaron apoyo.

«Gracias, eres gracioso, mi entretenimiento», dijo Tasya Farasya.

Para obtener información, Tasya Farasya demandó oficialmente por el divorcio de su esposo, Ahmad Assegaf, el 12 de septiembre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. La pareja que se casó desde el 17 de febrero de 2018 ahora está descifrada después de siete años de matrimonio y está bendecida con dos hijos.

El problema de la grieta sobresale debido a los rumores de la aventura de Ahmad y la supuesta malversación de fondos del dinero del negocio de F&B Tasya. Una fuente cercana dijo que hubo partes que destruyeron deliberadamente su hogar. En medio de una tormenta, Tasya había elegido un descanso de las redes sociales para organizarse, con la audiencia inaugural celebrada el 24 de septiembre de 2025.