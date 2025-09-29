Tasya Farasya es llamada ‘viuda Hot’ por Huda Kattan

VIVA – Tasya farasya Volver a una cálida conversación en las redes sociales. Después de decidir divorciarse de Ahmad Assegaf, el público a menudo destacaba su nuevo estatus como viuda. Sin embargo, lo que hizo que muchas personas sorprendieran esta vez no fue una cuestión de tristeza, sino la acción hilarante de Tasya con la figura famosa en el mundo de la belleza, Huda KattanPropietaria de la marca Huda Beauty.

Leer también: Alabanza de los intervalores a Ahmad Assegaf guapo, Tasya Farasya: ¡Mi ex es un jefe!



En una reunión en Dubai, Tasya parecía familiarizada con Huda. Ambos se veían tan cerca como hermanos. En medio de esa unión, Tasya de repente le pidió a Huda que mencionara una oración que era bastante única, «viuda caliente». Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Tasya Farasya fue inflamada acusada de divorciarse debido a las palabras de la madre: ¡te golpeé!



«¿Puedes decir Janda Hot (¿Puedes decir una viuda caliente)? «Tasya dijo que enseñaba a Huda, citado del video en Instagram @tasyafarasya el lunes 29 de septiembre de 2025.

Inocentemente y lleno de entusiasmo, Huda siguió las palabras «Hot Widow».

Leer también: Nunca usé durante el matrimonio con Ahmad Assegaf, Tasya Farasya Bakar todas sus colecciones de camisón



El momento fue inmortalizado por Tasya a través de las cargas de Instagram. Agregó una declaración divertida, «Tasya Farasya Widow Huda Huda Beauty Ang Ang».

La columna de comentarios se inundó con una variedad de hilarantes reacciones de los internautas cuando vio el video de Huda Kattan llamando a Tasya como una viuda caliente.

«WKWKWKWK está de acuerdo con viudas». «El estándar dorado está viudo». «La viuda no es viuda …» «La viuda no es una viuda … triste mientras lleva Birkin, confusión al elegir una parte del mundo que solía visitar, feliz de mantener un jeletot caliente».

Para obtener información, la boda de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf terminó en divorcio. El 12 de septiembre de 2025, Tasya presentó una demanda con Ahhmad supuestamente debido a la malversación de fondos de la compañía.