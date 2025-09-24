Tasya Farasya enfatiza el divorcio no por la tercera persona

VIVA – Tasya farasya firmemente negó que su separación con Ahmad assegaf desencadenado por la presencia de una tercera persona. El influencer de belleza confirmó que la causa principal de la grieta del hogar no se debió a la infidelidad como se rumoreaba que estaba en las redes sociales.

En su sesión inaugural de divorcio celebrada en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025, Tasya reveló un hechos sorprendentes. Durante los siete años de matrimonio, afirmó nunca haber recibido una vida física o mental adecuada del esposo, no por una tercera persona. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

«Con respecto al tema de una tercera persona, no fue la base de nuestra demanda», dijo su abogado, Riphat Senikara, en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el miércoles 24 de septiembre de 2025.

A través de su abogado, se destacó que la razón principal por la que Tasya solicitó el divorcio era la supuesta malversación de fondos de la compañía llevados a cabo por Ahmad Assegaf. La cantidad de fondos mencionados no era jugar, alcanzando decenas de miles de millones de rupias.

«Tasya también sintió que no obtuvo una vida física espiritual adecuada, y en la supuesta malversación de fondos hemos presentado esfuerzos legales para presentar una citación a Ahmad Assegaf», explicó Riphat.

Curiosamente, en el punto de demanda, Tasya solo pidió ganarse la vida de Rp100 de Ahmad para sus dos hijos. Según el abogado, el número no es satisfacer las necesidades, sino el símbolo de que Tasya durante el matrimonio nunca ha recibido una vida adecuada.

«Nuestra demanda presentamos un valor de Rp100, porque teniendo en cuenta que Tasya no tiene viva (factible) durante el matrimonio para que nos sometamos como una forma de responsabilidad por la asistencia de su esposo a sus hijos por valor de Rp100», dijo Riphat.