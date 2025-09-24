Tasya Farasya dijo que Ahmad Assefaf no le dio una vida adecuada durante el matrimonio

VIVA – Viva el primer juicio de divorcio, Tasya farasya reveló hechos sorprendentes relacionados con la causa de su divorcio con Ahmad assegaf. El influencer de belleza admitió que no se le dio vida física y mentalmente durante el matrimonio 7 años.

El abogado de Tasya, Riphat Senikara, dijo que desde el comienzo del matrimonio a su cliente no recibió una vida adecuada y estaba bajo presión interior. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Si no es compatible desde el comienzo del matrimonio. Este Tasya está en una extraordinaria presión interior», dijo Riphat Senikara en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, a la tripulación de los medios de comunicación en septiembre de 2025.

La razón principal por la que Tasya Farasya presentó una demanda de divorcio fue mencionada por su abogado debido a la supuesta malversación de fondos de la compañía que involucran a Ahmad Assegaf. De hecho, se dice que su valor es fantástico alcanzando decenas de miles de millones.

«Tasya también sintió que no obtuvo una vida física espiritual adecuada, y en la supuesta malversación de fondos hemos presentado esfuerzos legales para presentar una citación a Ahmad Assegaf», explicó Riphat.

Relacionado con la sumisión de una vida, se dice que Tasya solo presenta RP100 a Ahmad. Eso fue porque durante el matrimonio, Tasya afirmó no ganarse la vida.

«Nuestra demanda presentamos un valor de Rp100, porque teniendo en cuenta que Tasya no hay vida (factible) durante el matrimonio para que nos sometamos como una forma de responsabilidad por la asistencia de su esposo a sus hijos por valor de Rp100», dijo el abogado de Tasya.

Para obtener información, la demanda de divorcio fue registrada por Tasya contra Ahmad desde el 12 de septiembre de 2025. Ambos se casaron desde 2018 y han sido bendecidos con dos hijos, a saber, Maryam Eliza Khair Assegaf y Hasan Isa Assegaf.