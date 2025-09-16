Tasya Farasya dijo Ahmad Assegaf su primer amor y tuvo la oportunidad de vivir LDR 7 años

VIVA – Una historia de amor Tasya farasya con Ahmad assegaf De vuelta en el centro de atención pública, especialmente después de que sobresale la noticia de su divorcio. Aunque ahora los dos hogares están al borde de la bocina, su viaje de amor en el pasado resultó estar lleno de dulces historias.

En una confesión, Tasya dijo que Ahmad fue su primer amor desde que estaba en la escuela primaria (SD). El amor que surgió desde que la infancia continuó trayendo a ambos al nivel de matrimonio. Sin embargo, su romance no es fácil. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

El influencer de belleza tenía una historia sobre la lucha de su amor que debe pasar por una fase de relación de larga distancia (LDR). Esto sucedió porque Ahmad estaba estudiando en los Estados Unidos durante bastante tiempo.

«Esperé a que él fuera nueve años en Estados Unidos. Sí, estuvo nueve años en su América durante siete años, fui LDR y él y regresé a casa una vez al año, un medio y medio.

También agregó: «Ya me enamoré de él desde la escuela primaria».

Ahora, cuando sus noticias de separación se discutieron ampliamente, muchos ciudadanos que volvieron a explorar la vieja historia de amor de la vieja pareja. No unos pocos que se sientan tristes de ver el viaje de amor lleno de sacrificio finalmente tienen que enfrentar la dura realidad.

Hay muchas especulaciones que parecen relacionadas con la causa de los dos divorcios. A partir de la cifra de Ahmad, que era sospechoso de hacer trampa para sacar dinero de los negocios con Tasya. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una declaración oficial de ambas partes.