Tasya Farasya descargó la relación de sus hijos con Ahmad Assegaf después de decidir el divorcio

VIVA – conexión Ahmad assegaf con sus hijos aún estrechamente entrelazados a pesar del hogar con Tasya farasya ha terminado. Tasya aseguró que el papel de Ahmad como padre no fuera reemplazado a pesar de que ambos estaban oficialmente divorciados.

En su declaración, este popular influencer de belleza confirmó que sus hijos aún tienen el derecho total de sentir el afecto del padre. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Tasya Farasya y Ahmad Assegaf

A través de cargas en su exclusivo Instagram, Tasya, que actualmente se encuentra en Dubai, reveló que sus hijos estaban con su padre.

«Todavía baba cómo es que los niños … ahora llevan en niños de Dubai que juegan con Ma Desuu», dijo Tasya desde Instagram @exclusivetimnasartis el viernes 26 de septiembre de 2025.

La actitud de Tasya muestra su madurez al abordar el divorcio. Quería asegurarse de que los niños no perdieran las cifras de su padre a pesar de que sus padres ya no vivían juntos.

Sin embargo, el público todavía estaba sorprendido por su confesión con respecto al primer momento para descubrir que el exhusband fue arrastrado por un caso de malversación de fondos. Tasya describió los sentimientos que se mezclaban en ese momento.

«Silencio. Choque. Llorando. Dar der Dor Dhuar», escribió Tasya Farasya citada de Instagram @exclusivetimnasartis el viernes 26 de septiembre de 2025.

Para obtener información, Tasya solicitó oficialmente el divorcio el 12 de septiembre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. De hecho, se dice que ambos se separaron religiosamente desde el 10 de septiembre, después de que Tasya retiró el divorcio.