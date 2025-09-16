Tasya Farasya demandó por el divorcio de los internautas que destacan las cargas de Tasyi Athasyia, algunos fueron extraños

Yakarta, Viva – Noticias de divorcio Tasya farasya De Ahmad Assegaf no solo sorprendió al público, sino que también arrastró el nombre del gemelo, Tasyi Athasyia. Netizen ha vinculado la expresión de Tasyi en las redes sociales con los problemas domésticos de Tasya.

La demanda de divorcio de Tasya, que tiene el nombre original de Lulu Farassiya, se ha registrado oficialmente en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta desde el 12 de septiembre de 2025. Relaciones públicas del sur de Yakarta PA, Dede Rika Nurhasanah, confirmó esta noticia el 15 de septiembre. Explicó que la demanda fue presentada a través de un sistema en línea por el abogado de Tasya. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Sin embargo, la atención pública en realidad cambió a la carga de Tasyi Athasyia. El mismo día, Tasyi compartió videos ASMR con el tema de la rutina diaria de maquillaje en Tiktok e Instagram. En el video, Tasyi muestra la transformación de una cara simple a maquillaje completo, completo con cambios en el estilo Hijab de desnuda a rojo brillante.

En lugar de centrarse solo en el contenido de belleza, los ciudadanos en realidad destacaron los ojos de Tasyi.

«¿Cómo es que sus ojos son rojos hermanos tasyiiii?» Preguntó un internautor, citado el martes 16 de septiembre de 2025.

«Hermana ya no es feliz, ¿verdad?» Otro dijo.

«Hermana, ¿cómo les gusta que sus ojos quieran llorar», dijo el ciudadano especulando.

Aun así, algunos seguidores intentan calmar con una suave sospecha.

«Por lo general, seco debido a la lente de contacto, o también puede verse influenciada por habitaciones con aire acondicionado», respondió otro internautas.

En Instagram, los comentarios de los ciudadanos son más emocionales. Muchos le pidieron a Tasyi que apoyara a Tasya en el medio de la tempestad del hogar.

«Sis Tasyi tu gemelo necesita un abrazo», escribió un usuario.

«Vamos, hermana conoce a Tasya. Necesita una hermana y una familia abrazándola», dijo el ciudadano.

«Sis Tasyi, ¿debes ser erupción con Ahmad, ¿verdad, hermana?» dijeron internautas.

De hecho, antes de que estallara la noticia de este divorcio, la casa de Tasya y Ahmad eran bastante geniales. Se casaron en 2018 después de siete años de LDR, con una boda de lujo siete días y siete noches. Desde el matrimonio, fueron bendecidos con dos hijos, Maryam (2020) y Hasan (2022).

El juicio inaugural de Divorce Tasya y Ahmad se llevará a cabo el 24 de septiembre de 2025 en PA South Yakarta. Mientras tanto, Tasya eligió un descanso de las redes sociales, dejando muchas especulaciones sobre la condición de su hogar.