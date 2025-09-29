Tasya Farasya Bakar All Nighties, los internautas están preocupados por la condición de Sabrina Chairunnisa

Yakarta, Viva – Tasya farasya Aquellos que tienen la intención de quemar todas las colecciones de sus camisones que se han utilizado durante el matrimonio con Ahmad Assegaf aparentemente atraen la atención del lector. Esta noticia se filmó inmediatamente en la fila más popular, especialmente en el canal del espectáculo.

Sabrina sillaunnisa El que afirmó algo que lo hizo feliz no fue Deddy Corbuzier fue igualmente mirado. Sin mencionar el asunto de Venna Melinda, quien de repente subió sobre niños impíos. ¿Quieres saber las noticias completas?

El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de la redondeo el lunes 29 de septiembre de 2025.

Nunca usé durante el matrimonio con Ahmad Assegaf, Tasya Farasya Bakar todas sus colecciones de camisón

Tasya Farasya eligió una forma inusual de cerrar su historia familiar con Ahmad Assegaf. El vlogger de celebridades y belleza estaba decidido a quemar a todos sus viejos camisetas, el símbolo que realmente quería pasar del pasado.

El matrimonio de Tasya y Ahmad, que comenzó el 18 de febrero de 2018, se encallará después de 7 años juntos. Su divorcio también fue coloreado por problemas graves, que van desde presuntos malversación de fondos de la compañía hasta la noticia de la casa de la madre, Ala Alatas, también fue hipotecado.

No Deddy Corbuzier, que hizo feliz a Sabrina, Presidenta, internautas: ¿Están bien?

Sabrina Chairunnisa plantea preocupaciones entre los internautas. Esto se debe a que la carga en Tiktok que discute algo que lo hace feliz.

Se sabe que Sabrina Chairunnisa es muy activo en las redes sociales como creadores de contenido e influencers. También siempre se ve alegre y feliz frente a la cámara, por lo que muchos tienen curiosidad por su vida original.

Venna Melinda subió de repente sobre niños impíos

La última carga de Venna Melinda en Instagram había provocado especulaciones públicas. Recibió varias citas sobre las relaciones de niños y padres de los padres, lo que hizo que los ciudadanos los asociaran con dos de sus hijos, Verrell Bramasta y Athalla Naufal.

Una de las cargas que volvió a publicar provino de la cuenta @mdadaly, que contiene un video de la conferencia de Buya Yahya sobre los efectos de impío sobre los padres. Sin mencionar el nombre de nadie, la publicación en realidad hizo que muchos de sus seguidores se preguntaran.

Maquillados sobre niños impíos, Venna Melinda: a veces nos gusta olvidar las pequeñas cosas

Más tarde, Venna Melinda llamó la atención del público después de redistribuir una serie de citas sobre niños impíos en sus redes sociales. La publicación hizo que los ciudadanos especulen sobre el problema en relación con sus dos hijos, Verrell Bramasta y Athalla Naufal.

Uno de los reembolsos que compartió provino de la cuenta @mdadaly, que contiene un video de la conferencia de Buy Yahya sobre los efectos de impío sobre los padres. Aunque sin mencionar el nombre de nadie, la carga se asoció inmediatamente con los hijos de Venna.

