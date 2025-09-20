Tasya Farasya admitió que cambió su vida en medio del divorcio: realmente terapia de curación

VIVA – En medio de su problema de divorcio con Ahmad Assegaf, Influencer de belleza Tasya farasya Elija calmarse de una manera saludable. Ahora está jugando cada vez más rutina caídoLos deportes recientes son muy favorecidos por los influencers de las celebridades.

Los deportes que combinan los elementos del tenis y la calabaza no son solo una nueva rutina para Tasya, sino también una forma poderosa de mantener su condición mental estable. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo Selemgknya.

A través de cargas en Instagram, Tasya compartió su experiencia y llamó a Padel una forma de terapia de curación que le hizo la vida mejor.

«Para algunas personas, realmente me gusta ser muy padel, pero para mí Padel ha cambiado mi vida mucho!

Mientras tanto, muchos ciudadanos en las redes sociales proporcionan el mejor estímulo y oraciones por Tasya en el medio del examen de su hogar. Aunque el divorcio todavía está en el centro de atención, los internautas evaluaron que los pasos de Tasya para centrarse en la autodescita eran decisiones sabias.

«El Espíritu continúa masticando».

«La codicia siempre es un anillo! Mara Pad the Padel y Padel».

«Kakk Tasyaa, prometemos que no protestaremos si Tasya actualiza el Padel 24/7».

Padel en sí está ahora en ascenso en Indonesia. Este deporte se considera más fácil de aprender que el tenis, pero aún proporciona grandes beneficios para la condición física del cuerpo. Con más y más figuras públicas persiguiendo a Padel, este deporte se está convirtiendo lentamente en una tendencia de estilos de vida saludables entre los jóvenes hasta los influyentes.