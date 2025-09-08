Tasas de pobreza extremas inferiores, el Ministro de Asuntos Interior enfatiza la asistencia a la comunidad debe estar en el objetivo

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian enfatizó la importancia de los gobiernos locales (Gobierno regional) Asegúrese de varios alivio dado a la comunidad Justo en el objetivo. Este esfuerzo es crucial para acelerar el declive tasa de pobreza extremo.

Esto fue transmitido por el Ministro de Asuntos del Interior en la reunión regional de coordinación de control de inflación que se combinó con la discusión de evaluar el apoyo del gobierno regional en el programa de 3 millones de viviendas y optimizar la implementación del alivio de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema. El foro tuvo lugar híbrido del edificio Sasana Bhakti Praja (SBP), la sede del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Yakarta, lunes (8/9/2025).

Explicó que la distribución de asistencia debe referirse a los datos sociales sociales y nacionales (DTSEN) administrados por la Agencia Central de Estadísticas (BPS). Estos datos se recopilan a través de una encuesta BPS en todas las provincias y regencias/ciudades con referencia a los datos del número de población (NIK) administrado por el Ministerio de Asuntos Interiores. La encuesta se realizó para explorar información adicional que no figuraba en la NIK.

«Tomar características específicas, a saber, las características que no existen en Nik, por ejemplo, con respecto al ingreso, luego la condición de la casa y otras», dijo.

Los datos se integran con datos de ministerios/instituciones relacionadas para que se convierta en un solo datos. Estos datos son la base de la implementación de los programas de empoderamiento de la comunidad y el alivio de la pobreza para ser correctos en el objetivo. Agregó que los datos fueron dinámicos para que se continuaran actualizando.

Por otro lado, el Ministro de Asuntos del Interior enfatizó la importancia del gobierno regional para identificar las causas de la pobreza en sus respectivas regiones y luego se manejó adecuadamente. Según él, el manejo de la pobreza debe ajustarse a condiciones específicas en el área.

«Y esto debe ser leído por amigos regionales y luego se hace un programa para resolver soluciones a problemas específicos que hacen que las personas en la aldea, por ejemplo, no puedan avanzar y pobres», explicó.

Mientras tanto, el Ministro Coordinador (Menko) para el empoderamiento comunitario (PM) Muhaimin Iskandar enfatizó la importancia de la colaboración entre el gobierno central y el gobierno regional para acelerar la eliminación de la pobreza extrema. Dijo que aunque la tendencia en la disminución de la pobreza muestra el progreso, la tasa de disminución aún está por debajo del número ideal.

Por lo tanto, le recordó al gobierno regional que se concentrara en controlar la inflación regional que es muy influyente en el aumento de la pobreza.

«Provincias cuya inflación aumenta, la línea de pobreza también aumenta, de modo que el riesgo de aumentar la provincia con el número de personas pobres», dijo.

Muhaimin enfatizó la estrategia de reducción de la pobreza que no solo dependía de la asistencia social, sino que también se centró en el empoderamiento comunitario. La estrategia incluye tres cosas, a saber, reducir la carga de los gastos básicos a través del Seguro Social y la Asistencia Social en el objetivo; Aumento de los ingresos al expandir el acceso al trabajo; Así como una disminución en el número de bolsillos de pobreza a través de la mejora de la ocupación, la infraestructura básica y el empoderamiento regional.