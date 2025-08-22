Tasas de interés de Bi Prune, esta es la proyección de la economía indonesia en el futuro

Yogyakarta, Viva – Bank Indonesia (BI) decidió reducir tasa de interés Referencia o tasa bi de 25 puntos básicos al 5 por ciento en la última reunión de la Junta de Gobernadores.

Esta decisión se tomó en medio de una alta presión global, con el objetivo de cuidar inflación Mantente controlado mientras fomenta el crecimiento economía doméstico.

El director del Departamento de Política Económica y Monetaria de BI (DKEM), Juli Budi Winantya, enfatizó que las políticas de tasas de interés siguen dirigidas para que se mantenga la estabilidad, pero el espacio de crecimiento puede ser más abierto.

Dijo que el estímulo del crecimiento aún debe mantenerse sin perturbar la estabilidad de la inflación o el tipo de cambio Rupiah.

«La necesidad de alentar a la economía a crecer aún más sin causar interferencia con su inflación y capacidad económica», dijo en Yogyakarta, Java Central, viernes 22 de agosto de 2025.

A lo largo del año, BI ha reducido las tasas de interés varias veces. Según julio, se ha visto la transmisión de políticas en la reducción del dinero y las tasas de interés del mercado bancario.



Discusión ‘mantener la estabilidad, alentar el crecimiento económico’ con BI

Apoyo liquidez También se proporciona mediante la compra de una carta nacional (SBN) en el mercado secundario.

«Se puede ver una liquidez adicional desde la posición SRBI que continúa disminuyendo durante casi 200 billones si comparamos con la posición a fines de enero. También hacemos liquidez adicional en forma de compras SBN en el mercado secundario, precisamente RP186 billones», dijo julio.

Además, la estabilidad del rupia y la baja inflación proporciona espacio para que BI afloje la política. Los últimos datos muestran que la inflación en julio de 2021 se registró en 2.37 por ciento, muy por debajo del límite superior objetivo.

«En el futuro, se espera que la inflación aún se mantenga baja, en el rango de 2.5 por ciento con desviación del 1 por ciento. Las expectativas de inflación de la inflación, la estabilidad del tipo de cambio y la capacidad económica aún es suficiente para satisfacer la demanda», dijo Julio.

Con esta política acomodada, BI es optimista de que el crecimiento económico de Indonesia en 2025 está en el rango de 4.6-5.4 por ciento, o por encima del punto medio de las proyecciones. La principal fuerza impulsora proviene de la inversión, las exportaciones respaldadas por aranceles más bajos, así como un aumento del consumo de los hogares.