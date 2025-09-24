Tarjetas comerciales de Disney MLB con Topps: Compre en línea

Disney está entrando en el negocio de la tarjeta comercial.

El 24 de septiembre, los topps gigantes de coleccionables lanzarán el Conjunto de tarjeta comercial de Chrome DisneyUna primera colaboración de su tipo que une a Disney, Pixar y la MLB bajo un paraguas coleccionable brillante y brillante.

El lanzamiento presenta un Conjunto de base de tecnología cromada de 200 cartas Destacando los personajes de Disney y Pixar favoritos de los fanáticos, junto con insertos que van desde tarjetas de boceto dibujadas a mano hasta auténticos autógrafos de actores. Pero el juego principal es el debut de Mickey Mouse, Goofy y Donald Duck en el formulario oficial de la tarjeta comercial MLB: la primera vez que Disney icons se adaptará a los uniformes de las Grandes Ligas.

«El Mickey y los amigos de Disney están apareciendo en lugares emocionantes y sorprendentes que amamos, reúnen a los fanáticos para momentos memorables», dijo Paul Gitter, vicepresidente ejecutivo de comercialización de marcas globales de Disney Consumer Products. Variedad. «La colaboración de Topps Disney con Major League Baseball fusiona la narración de historias, el fandom deportivo y el atractivo perdurable de nuestros personajes icónicos en todos los públicos».

Para los coleccionistas, los tres personajes servirán como anclajes en las divisiones: Mickey cubre el AL y NL West, Goofy representan las divisiones centrales, y Donald se enfrenta al este. Cada año, el trío girará a través de divisiones, extendiendo la persecución y conduciendo la colección año tras año. El lanzamiento de 2025 presenta camisetas caseras en el set de Disney Chrome, mientras que los uniformes de visitante aparecerán más adelante este año en la serie de béisbol Topps Chrome Update.

Las cajas varían en múltiples puntos de precio: Hobby Box ($ 420), Mega Box ($ 70) y Value Box ($ 40)) y estará disponible en Topps.com.

La asociación subraya la tendencia más amplia de crossovers impulsados ​​por nostalgia en el mercado de coleccionables, Donde las marcas se apoyan cada vez más en los personajes patrimoniales y las piedras de toque culturales para energizar a los fanáticos centrales mientras atraen a otros nuevos. Con Disney celebrando casi un siglo de animación y MLB buscando continuamente expandir su audiencia, el set de Topps Chrome Disney llega como una jugada perfecta para ambos campamentos.