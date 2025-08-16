Tarjeta de calificaciones Alphard y Denza D9, la mejor marca de automóviles chinos de venta

Yakarta, Viva – La competencia feroz en el mercado automotriz indonesio presenta una variedad de noticias interesantes que deben escucharse. Desde la competencia en MPV premium hasta los consejos de tratamiento móvil En la temporada extrema, aquí está el artículo más popular de Viva Automotive El viernes 15 de agosto de 2025, que logró robar la atención del lector.

1. Tasas de calificaciones de MPV Premium Ventas: Alphard vs Denza D9

Toyota Alphard vs Byd Denza D9

Toyota Alphard Y Byd Denza D9 está compitiendo en el segmento MPV premium, con Denza D9 muy por delante de las ventas de 6,256 unidades en comparación con las 1,486 unidades de Alphard. Denza D9 atrae con tecnología eléctrica y precios más asequibles, mientras que Alphard sigue valorado debido a su prestigiosa imagen y variante híbrida. Leer más.

2. 10 de los mejores autos de marca china de venta en Indonesia

BYD lideró el mercado de automóviles chinos en Indonesia con una venta minorista de 2.827 unidades en julio de 2025, seguido de Wuling y Aion, que continuó mostrando una tendencia positiva. Chery y Denza experimentaron una disminución, mientras que nuevas marcas como Jetour y Baic comenzaron a robar la atención en medio de una feroz competencia. Leer más.

3. El auto sigue siendo excelente a pesar del clima cálido, este es el secreto

El clima tropical indonesio desafía la condición del automóvil, pero el mantenimiento como el recubrimiento nano cerámico y la protección contra el óxido del scuto pueden mantener la pintura y bajo el daño. La limpieza de rutina del interior y el motor cada tres meses también es importante para mantener el rendimiento y la comodidad del vehículo. Leer más.