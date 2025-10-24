Tarjeta de banda sonora de Kpop Demon Hunters Yoto: compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

“Cazadores de demonios KPop«está llegando a Yoto. La banda sonora de la película original de Netflix que encabeza las listas de éxitos es ya disponible en la plataforma de audio infantil.

La tarjeta brindará a los fanáticos un acceso anticipado y emocionante a la música de la película, que se lanzará junto con el lanzamiento oficial en vinilo la semana pasada. Con las exitosas canciones “Golden” y “Soda Pop”, permite a los niños disfrutar de la música de la película en el reproductor de audio seguro y sin pantalla de Yoto.

Tarjeta de banda sonora de Kpop Demon Hunters Yoto

Para conmemorar el lanzamiento, Yoto también destacará las voces detrás del trío central de la película, EJAE (Rumi), Rei Ami (Zoey) y Audrey Nuna (Mira), en Yoto diarioEl podcast gratuito de la marca para niños. Los fanáticos escucharán a los artistas hablar abiertamente sobre cómo prepararse para sus momentos musicales más importantes, compartir consejos para aspirantes a jóvenes artistas, revelar sus canciones favoritas de la banda sonora y discutir el ascenso global del K-pop.

«La banda sonora de KPop Demon Hunters es un fenómeno cultural que ha resonado en familias de todo el mundo, y estamos increíblemente orgullosos de traer su potencia con certificación platino y su increíble talento a la plataforma Yoto», dijo Dom Hodge, director de música y sonido de Yoto, en un comunicado. «Después de ver el gran éxito de la película cuando se estrenó en el verano, supimos que teníamos que llevársela a nuestras familias de Yoto en formato de audio, por lo que el equipo trabajó increíblemente duro para que esto sucediera lo más rápido posible. ¡Esperamos que este lanzamiento inspire muchos cantos épicos en la cocina y fiestas de baile de disfraces!»

Esta colaboración se basa en la misión de Yoto de asociarse con creadores líderes de música y entretenimiento para ofrecer narraciones y bandas sonoras sin pantalla seguras, independientes y enriquecedoras a niños de todo el mundo.

La tarjeta KPop Demon Hunters Yoto se lanzó el 15 de octubre y está disponible en yotoplay.com con un precio de $ 14,99 cada uno con una duración de 37 minutos. La tarjeta es compatible tanto con Yoto Player (tercera generación) como con Yoto Mini (edición 2024).