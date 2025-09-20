Tarjeta completa y hora de inicio

El sábado por la noche marca el amanecer de una nueva era para World Wrestling Entertainment, cuando Wrestlepalooza 2025 Streams vive en la plataforma Ilimited ESPN, iniciando la El nuevo acuerdo de cinco años de WWE con ESPN valorado en $ 1.6 mil millones.

Finalizado en agosto, el nuevo contrato tiene a la ESPN de Disney que le paga a la WWE aproximadamente $ 325 millones por año por los derechos para transmitir todos los eventos en vivo premium de la promoción Pro Wrestling, o PLES. Esos eventos incluyen las marcas más grandes de la industria: WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series, Royal Rumble, Money in the Bank y cualquier otro evento importante que se le ocurra a WWE.

Wrestlepalooza es el primero de ellos. Mientras que algunos eventos próximos se transmitirá simultáneamente en el tradicional de ESPN Las redes de cable, Wrestlepalooza solo estará disponible en línea a través de la aplicación «ilimitada» renovada de ESPN, que lanzado el 21 de agosto.

Con el acuerdo que comenzará en serio en 2026, la extravagancia del sábado por la noche agrega una nueva PLE al calendario de la WWE y no solo inaugura la promoción, sino que también servirá como los primeros deportes en vivo importantes, o en este caso «Entretenimiento deportivo», en el servicio de ESPN ilimitado.

Aquí están los detalles de la tarjeta de transmisión en vivo de Wrestlepalooza Landmark.

John Cena vs. Brock Lesnar – El evento principal. O no

Dos estrellas definitorias de la era despiadada de agresión de la WWE, que comenzó (más o menos) en 2002, Will reunirse solo por séptima vez En un partido uno a uno, el primero en Smackdown el 19 de septiembre de 2002.

Los rivales no se han cuadrado en el círculo cuadrado desde 2014. Pero después de Lesnar hizo una reaparición sorpresa En la WWE en SummerSlam el mes pasado, organizando un ataque furtivo contra Cena después de que la futura titular del cinturón de campeonato de 17 veces perdió el título de Cody Rhodes, un partido de rencor parecía inevitable.

El partido se anunció originalmente como el evento principal en la tarjeta Wrestlepalooza, pero el jueves, anfitrión de ESPN Pat McAffee anunció que el choque de Lesnar-Cena comenzaría las festividades de la noche, lo que lo convierte en un primer partido para la primera WWE PLE ilimitada ESPN.

Cody Rhodes vs. Drew McIntyre – Campeonato WWE indiscutible

El evento principal real, que de acuerdo a Noticias de lucha libre cerrará el programa, enfrenta al hombre que derrotó a Cena en SummerSlam contra Dibujó «The Scottish Warrior» McIntyre que tiene Talló un espacio para sí mismo como uno de los tacones más prominentes de la WWE, definiendo su personaje por sus implacables ataques verbales en la oficina principal de la WWE.

Cuando Cody Rhodes y Drew McIntyre capturaron los títulos de los equipos de etiqueta juntos … loco por pensar cuán lejos han llegado ambos muchachos desde entonces. Ese momento discreto preparó el escenario para las estrellas en la que se han convertido. pic.twitter.com/skdosmwms9 – Chris ⚡ (@iconicchriss) 19 de septiembre de 2025

El Usos vs. Bronson Reed y Bron Breakker

Jey y Jimmy Uso, considerados uno de los mejores equipos de etiqueta en la historia de la WWE, se enfrentan a dos de los miembros más destructivos de la visión, el conjunto de tacones superior de la WWE dirigido por Seth Rollins.

Iyo Sky vs. Stephanie Vaquer

El ex campeón del mundo femenino, Iyo Sky, reemplaza a Naomi, cuyo embarazo la ha descartado de la acción de la WWE en el futuro previsible. Stephanie Vaquer obtuvo su oportunidad por el título al ganar el Battle Royale en WWE Evolution el 13 de julio, y se suponía que debía enfrentarse a Naomi para el cinturón en Choque en París el 31 de agosto. Ese partido no sucedió, pero Vaquer recibe su tiro prometido en Wrestlepalooza contra Sky.

CM Punk y AJ Lee vs. Seth Rollins y Becky Lynch

El partido más esperado de la noche probablemente debería ser el evento principal, con dos equipos de marido y mujer en un nuevo giro Sobre la amarga rivalidad de dos décadas Entre estrellas veteranas CM Punk y Seth Rollins.

El partido no solo continúa el regreso de Lee después de que ella terminó una «jubilación» de 10 años en la WWE Smackdown el 5 de septiembre, sino que el partido parece preparado para establecer una nueva disputa que podría terminar con los partidos individuales duales en WrestleMania del próximo año, con Punk Rollins en el evento principal y Lee Fighting Lynch en la cofreza.

¿Cuándo comienza Wrestlepalooza? ﻿

La tarjeta comienza a transmitir a las 7 pm hora del este, 4 pm Pacific en la aplicación ESPN Unlimited, el sábado 20 de septiembre.

La aplicación comienza a transmitir características previas a la tarjeta que comienzan con Road to Wrestlepalooza a las 3 pm Eastern, mediodía Pacífico, seguido del pre-show de dos horas de Wrestlepalooza mirando a las 5 pm/2 pm/2 pm

Para saber cómo ver Wrestlepalooza 2025, haga clic en el enlace a continuación.